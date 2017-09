Artiklen: Hjælp politiet: To mænd efterlyses for butikstyveri, vold og frihedsberøvelse

Københavns Vestegns Politi offentliggør nu overvågningsbilleder af to mænd, der mistænkes for at have stået bag et butikstyveri, der siden udviklede sig til røveri, vold og kortvarig frihedsberøvelse.