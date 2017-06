Historisk skattejagt for hele familien

»For FDF er det vigtigt at give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Det får man blandt andet ved at kende sin egen og vores fælles historie. Den 11. juni sørger FDF'ere landet over for, at hele familien kan lege sig ind i historien gennem sjove udfordringer på de historiske ruter,« siger Morten Skrubbeltrang, FDFs generalsekretær.

»Historier om Danmark sætter fokus på de mange muligheder, der er i hele landet for at opleve Danmarks historie på tæt hold. »Fanget i historien« er en nem måde at udforske historie på for både børn og voksne. Med den historiske skattejagt vil vi vise, at historie ikke behøver at være tør boglig viden. Historie er også landskaber, leg og historiske udfordringer. Vi er glade for, at vi i samarbejde med FDF kan tilbyde den historiske skattejagt til alle interesserede den 11. juni,« siger han.