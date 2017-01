Historisk friluftsbad genopstår

»Det er en fantastisk gave, vi har fået. Friluftsbadet har været et yndet udflugtsmål for tusindvis af familier, siden det blev indviet som et af Danmarks første friluftsbade for næsten 60 år siden. Alle, der er vokset op i vores område, kender det, og mange har gode minder derfra. Selvom vi ikke har strandkanten lige uden for døren, får fremtidens generationer et helt særligt lokalt tilbud, hvor de kan nyde vandet, solbade og lege under åben himmel i trygge rammer. De kan godt begynde at glæde sig,« siger Rødovres borgmester Erik Nielsen.