Se billedserie Børn leder efter insekter i skovbunden til insektræs, som er en af øvelserne, som naturvejlederne fra Ishøj Naturcenter har med til Store Legedag i Isgøj for kommende skolebørn. I alt 75 naturlege kan findes på springudinaturen.dk. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Herlige billeder: Ståtrold og insektræs: Børn leger sammen inden skolestart

Vestegnen - 16. juni 2017 kl. 07:09 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De såkaldte aprilbørn i Ishøj mødtes forleden for at afholde Store Legedag sammen på banerne og i skoven ved Ishøj Idrætscenter. Motion gennem leg, kontakt på tværs af generationer og kontinuitet fra den ene institution til den anden er baggrunden for legedagen.

Omkring 200 fem-seks-årige børn hoppede, løb, grinte, kastede med bolde, pinde og fandt insekter i skovbunden, da de som Ishøjs kommende 0. klasses elever var samlet fredag på banerne og i skoven bag Ishøj Idrætscenter til Store Legedag, der blev afholdt for anden gang nogensinde.

Børnene kaldes også aprilbørn, fordi de er startet i sfo den 1. april i år. Og det var blandt andet sammen med pædagoger fra sfo'erne og ældre elever fra de skoler, de skal gå på, at de lavede øvelserne. Også kommunens senioridrætshjælpere og naturvejledere fra Ishøj Naturcenter var med som igangsættere på de enkelte aktiviteter. Som noget nyt i år deltog også kvinder fra et relativt nyoprettet aktivitetscenter for pensionister med anden etnisk baggrund i Ishøj. Disse kvinder var mødt talstærkt op for at uddele frugt og vand i børnenes pauser og samtidig se deres børnebørn lege.

Det fortæller Nurhan Akdeve, der er aktivitetsmedarbejder i de kvindelige pensionisters værested.

»Vi har en fantastisk udsigt til børnene, der leger på græsset. Vi elsker børn,« lyder det fra kvinderne, mens de skærer banan, æbler og fersken ud, inden de bliver stormet af børnene. Store Legedag er en del af programmet »Livsglade børn, som bruger deres krop«. Ideen er at styrke alle børns motoriske udvikling og bevare deres glæde ved at bevæge sig, også selvom de bliver forpustede.

»Det er vigtigt, at det er gennem leg, at aprilbørnene får motionen. Børn skal ikke trænes, men leges med. Samtidig med legen styrkes deres kropskompetencer, og det er godt, for vi vil gerne have sunde borgere i Ishøj,« siger Helle Kirud, der er bevægelseskonsulent i Ishøj Kommune.

Hun fortæller, at de 10 lege, som børnene lærer gennem projektet, er udvalgt af de involverede institutioner og baserer sig på de 18 grundbevægelser, hvoraf nogle af dem er hoppe, rulle, trille, krybe, løbe.

En af de mange samarbejdspartnere til Store Legedag er Ishøj Naturcenter.

»Naturcentret er med i Store Legedag, for at lokke børnene udenfor i de grønne områder og give inspiration til leg i naturen. Det er også vigtigt for os, at det pædagogiske personale tager øvelserne til sig,« siger naturvejleder Mads Ellesøe.

En af de børn, der kommer begejstret ud fra skovbrynet er Nira på fem år, der snart skal på Vejlebroskolen.

»Jeg kastede mod træet. Det var sjovt, og jeg ramte alle fem gange,« siger hun glad med henvisning til en grenkasteleg, hvor børnene samler fem pinde sammen, de skal kaste mod en træstamme.