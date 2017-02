Helhedsplan fokuserer på uddannelse

Helhedsplanen vil sætte målrettet ind i forhold til at øge uddannelsesniveauet og beskæftigelsesgraden i området og fortsat understøtte arbejdet med at skabe en attraktiv og levende bydel.

»Jeg er meget glad for, at vi nu kan tage hul på de ambitiøse mål, der er sat i den boligsociale helhedsplan for Brøndby Strand. Med den nye helhedsplan kan vi - i samarbejde med beboere og boligorganisationer - videreføre det lange seje træk med at gøre boligområdet endnu bedre. Planen spiller ikke mindst rigtig godt sammen med den byudvikling, vi er ved at planlægge i området.«