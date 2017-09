Send til din ven. X Artiklen: Har gået og talt skridt: Vandt 25.000 kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har gået og talt skridt: Vandt 25.000 kroner

Vestegnen - 15. september 2017 kl. 11:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Otte ansatte hos Glostrup-virksomheden Agilent Technologies løb med 1. præmien i Dansk Firmaidrætsforbunds Tæl skridt-kampagne. Under holdnavnet Walking TET gik de hver i gennemsnit 12.140 skridt hver dag i kampagnens to uger.

I de seneste uger har over 16.000 danskere talt skridt over hele landet. Mere præcis har de skulle tælle til 10.000 daglige skridt de to uger Dansk Firmaidrætsforbunds kampagne har løbet. De ivrige skridttællere har kæmpet i hold med mindst tre deltagere. Blandt de deltagende hold blev der trukket lod om tre pengepræmier blandt alle de hold, der opfylder kampagnekravene.

Hovedpræmien på 25.000 kroner gik til holdet Walking TET fra Glostrup-virksomheden Agilent Technologies, der samlet deltog med 28 hold og 139 deltagere.

Det var nogle meget glade og overraskede vindere, der fik præmiechecken overrakt. Holdet troede de skulle til internt møde, men blev overrasket af kampagneleder Stine Dragsbæk fra Dansk Firmaidrætsforbund, der overrakte checken på 25.000 kroner til vinderne:

»Der er jo så mange, der er med, så vi tænkte: »vi vinder jo ikke«. Men vi havde faktisk joket med det; vi snakkede om, hvad der var af mad i kantinen, og så sagde jeg, at jeg håbede, at der var noget med noget sovs. Og så siger de andre at »når nu vi vinder alle de der penge, så tager vi til en eller anden sovsebar i Manchester« - og så jokede vi med det, men vi troede jo ikke, at vi ville vinde!« siger holdkaptajn, Charlotte Aagerup.

Tæl skridt-kampagnen handler om at få motion ind i sin hverdag og arbejdsdag, men det er også en oplagt anledning til at styrke fællesskabet med sine kollegaer. På Team Walking TET har det sociale været i centrum fortæller holdkaptajnen:

»Vi har heppet på hinanden, men der har også været kammeratlige drillerier - for eksempel, hvis der er nogen på holdet, der har gået under 10.000 skridt, så har vi prikket lidt til dem og sagt »nå, så skal du nok ud og gå en tur senere«. Vi har printet resultatskemaerne, og hvis man har kunne se, at »ej, nu er der én, der har gået 18.000 skridt« - så skal jeg altså gå 19.000.«

Dansk Firmaidrætsforbunds Tæl skridt-kampagne sætter gang i Danmark hele året. Der bliver talt skridt fire gange på hver to uger. Den aktuelle kampagne, hvor Glostrup-virksomheden vandt, lå i ugerne 35 og 36. Næste gang, der tælles skridt, er i ugerne 45 og 46.

Man kan læse mere om kampagnen på www.taelskridt.dk