Håber på en kedelig juleaften

Vestegnen - 23. december 2016

Der er nogle tidspunkter på året, hvor vi er endnu mere afhængige af en sikker og stabil elforsyning end i hverdagene. Den 24. december og nytårsaften er et par gode eksempler. Der skal ganske enkelt være strøm i kontakten, når DR sender Walt Disneys juleshow, når der julehygges, og når gås, and og flæskesteg tilberedes.

Det tager man bestik af hos Dong Energy's elnetselskab Radius, hvor en række medarbejdere er på arbejde. Ved fælles indsats tager de hånd om de strømafbrydelser, der måtte opstå, så forsyningen så hurtigt som muligt kan blive genoprettet.

Torben Lindberg Poulsen er overvågningsspecialist, og han har vagten i Radius' netcenter. Her kan han følge med i, hvad der sker i elnettet i blandt andet Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup og Rødovre.

»Det er jo her i netcentret, at alarmen går, når der kommer en strømafbrydelse. Vi er altid på stikkerne, så kolleger hurtigt kan finde frem til strømafbrydelsen, men det er nu noget helt særligt jule- og nytårsaften. Egentlig håber jeg, at det bliver en rigtig kedelig aften, for så er vi sikre på, at kunderne har strøm i kontakterne,« fortæller han.

Juleaften er det især ved 17-tiden, at forbruget stiger, da ovnene rundt omkring bliver tændt. Men belastningen er ikke større, end at elnettet fint kan følge med.

»Vi ser, at nogle stiksikringer ryger - de sidder i de små transformerskabe ude ved fortovet. Her er det min opgave at få fat i en af de montører, som er på vagt og kan køre ud fra sin bolig. Vi samarbejder også med lokale elinstallatører, så vi er godt dækket ind,« konstaterer Torben.

Fra Netcentret vil man også kunne omlægge dele af forsyningen, så strømmen ledes uden om de fejlramte anlæg.

Radius' kontor, lager og værksted i Ballerup er omdrejningspunkt for de medarbejdere, der skal ud i marken og genoprette forsyningen.

Rollerne her er fordelt helt klart, understreger afdelingsleder Per Jensen Hangaard:

»Hvis der kommer en melding om strømafbrydelse fra Radius' netcenter, er en række bagvagter ved telefonerne. Én medarbejder vil køre ind til lageret og gøre materialer klar til udlevering. En anden sørger for at tilkalde og koordinere i forhold til fejlsøgning ude i marken. En mekaniker er parat til at rykke ud, hvis der sker noget med teknikernes biler eller, hvis der skal klargøres mobile elværker i forbindelse med komplicerede og langvarig skadesudbedring i marken. Og endnu en medarbejder vil kunne rykke ud til en af de afgørende hovedstationer, der forsyner rigtig mange kunder.«

Diana Severinsen er en af de medarbejdere, som er på tilkaldevagt den 24. december. Det har hun prøvet før, og hun træffer altid nogle forholdsregler.

»Min familie ved, at det er en del af jobbet, at jeg kan blive kaldt ind for at styre lageret og udlevering af materialer på alle tider af døgnet. Vi har aftaler om, hvor børnene bliver afleveret, hvis det er nødvendigt, og om hvem der sørger for maden, hvis jeg ikke kan. Man vænner sig til det, og jeg er klar. Selv om jeg selvfølgelig, som alle andre jeg kender, håber på en stille og fredelig juleaften sammen med familien.«

»Der kan jo ske mange ting på en juleaften, men vi lover at gøre alt, hvad vi kan og hurtigst muligt, for vi er selvfølgelig meget opsat på at hjælpe kunderne med at få en dejlig aften,« siger både Per, Torben og Diana.