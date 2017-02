Rektor Trine Ladekarl Nellemann glæder sig til at fortælle om den nye hf-uddannelse på Albertslund Gymnasium.

HF-uddannelse inviterer til info-aften

Vestegnen - 25. februar 2017

I den kommende uge kan unge og forældre høre om den nye professionsrettede hf på Albertslund Gymnasium.

Den nye gymnasiereform, der træder i kraft til sommer, har ændret markant på hf-uddannelsen, som er blevet mere professionsrettet og nu også giver adgang til unge, der kommer direkte fra 9. klasse. Selvom Albertslund Gymnasium allerede i januar afholdt en samlet infoaften for gymnasiets tre retninger, stx, htx og hf, så mener rektor Trine Ladekarl Nellemann, at der er behov for en særlig infoaften for hf-uddannelsen.

»Med reformen er der sket så meget på hf, at vi og vores lokale UU-vejledere mener, at det kan være frugtbart for området unge og forældre at få en ekstra mulighed for at høre om uddannelsen, inden det endelige uddannelsesvalg skal tages,« siger Trine Ladekarl Nellemann og fremhæver, at uddannelsen er blevet mere praksisorienteret:

»Den nye hf-uddannelse er en kombination af teori og praksis, hvor eleverne bl.a. skal i praktikforløb. Den bliver dermed en stærk genvej til en række professionsuddannelser, som fx sygeplejerske og pædagog.«

Trine Ladekarl Nellemann gælder sig også til at kunne fortælle om uddannelsens nye satsning på elitesport, som hun har store forventninger til:

»Som Team Danmark uddannelsespartner kan vi tilbyde elitesportsudøvere en fleksibel uddannelse, hvor de har tid til både deres sport og uddannelse. De kan tage hf på den nominerede tid på to år, men de kan også vælge at bruge et år ekstra på den.«

Infoaftenen løber af stablen mandag den 27. februar kl. 19.00-21.00 på Albertslund Gymnasium på Løvens Kvarter 17.