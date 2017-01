Se billedserie Albertslund Gymnasium og Sydkysten Gymnasium åbner dørene. Foto: Morten Holtum

Gymnasier åbner dørene

Vestegnen - 11. januar 2017 kl. 11:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Valget af ungdomsuddannelse står lige om hjørnet for Vestegnens unge, der til marts skal beslutte, hvilken uddannelse, de skal starte på til sommer. Det er også her, at den nye gymnasiereform træder i kraft. For mange ender valget netop på en gymnasieuddannelse, og derfor kan det være en god ide at komme ud og besøge de forskellige gymnasier og få mere at vide om de forskellige gymnasieretninger og mærke stemningen på gymnasierne. Det er der rig lejlighed til i januar, hvor gymnasierne traditionelt åbner dørene op til informationsaftener. To af de Vestegnsgymnasier, som man kan opleve i januar, er Albertslund Gymnasium og Sydkysten Gymnasium, som begge er en del af Next - Uddannelse København, der ud over de to gymnasier består af fire andre gymnasier og over 40 erhvervsuddannelser i Storkøbenhavn. Både Albertslund og Sydkysten Gymnasium tilbyder flere gymnasieretninger, og på begge gymnasier har man besluttet at holde en fælles infoaften for alle retninger. Det betyder, at man på Albertslund Gymnasium kan få information om stx, htx og hf. Rektor Trine Ladekarl Nellemann glæder sig til at fortælle om både traditioner, værdier og nye tiltag: »Det er helt afgørende, at eleverne både trives og lærer noget, og det gælder selvfølgelig for alle vores tre gymnasieretninger. Heldigvis bekræfter vores elevevalueringer fra efteråret, at det er noget, som vi lykkes med, da de ligger ualmindeligt flot,« siger Trine Ladekarl Nellemann.

»Med vores tre gymnasieretninger kan vi tilbyde faglige udfordringer for de unge uanset om de brænder for fx science, robotter, samfundsvidenskab eller musik. Det glæder vi os til at kunne fortælle om, ligesom vi er i gang med en stor satsning på elitesportsområdet, som vi håber mange vil komme og høre,« tilføjer Trine Ladekarl Nellemann. Hendes rektorkollega på Sydkysten Gymnasium, Lene Gammelgaard Müller glæder sig ligeledes til at se en masse unge og forældre på gymnasiet, som i 2007 var det første gymnasium i Danmark til at udbyde hhx, htx og stx under samme tag. Alligevel er det første gang, at man vælger at holde en fælles infoaften for alle tre retninger i januar, og det er ikke tilfældigt ifølge Lene Gammelgaard Müller, der startede som rektor på gymnasiet i sommer:

»Vi vil gerne markere, at vi er ét gymnasium både for vores nuværende og kommende elever samt vores undervisere. Selvom der selvfølgelig er forskel på, om man går på hhx, htx eller stx, så skal alle føle sig som en del af et stærkt socialt og fagligt fællesskab på Sydkysten Gymnasium, og så synes vi selvfølgelig også, at det er oplagt for at informere om alle tre gymnasieretninger på samme aften, når vi nu har mulighed for det. Der er jo sikkert flere unge og forældre, som kan have brug for at høre om alle tre muligheder,« siger Lene Gammelgaard Müller, som specielt glæder sig til at fortælle om en ny spændende studieretning.

»Som et stort gymnasium kan vi tilbyde hele paletten af studieretninger inden for naturvidenskab, business, samfund og sprog, men vi glæder os specielt til at fortælle om vores nye Game Design linje på htx, som er et unikt tilbud på Vestegnen til unge, som gerne vil arbejde med spiludvikling og den nyeste teknologi,« fortæller Lene Gammelgaard Müller. Albertslund Gymnasium holder fælles infoaften mandag den 16. januar kl. 19.00-21.00. Derudover holder gymnasiets htx uddannelse også en særskilt infoaften mandag den 30. januar kl. 19.00-21.00. Sydkysten Gymnasium afholder deres infoaften tirsdag den 17. januar kl. 19.00-21.00.