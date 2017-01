Se billedserie Greves nye turistbrochure kan fås på Greves turistbureau i Hundige Havn, på biblioteker og forskellige attraktioner i Greve. Den distribueres også til øvrige turistkontorer i Danmark og Sverige. Foto: Yaruk.com

Send til din ven. X Artiklen: Greves herligheder: Mere vækst gennem turisme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Greves herligheder: Mere vækst gennem turisme

Vestegnen - 06. januar 2017 kl. 11:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom sommerferien ikke venter lige om hjørnet, er Greves turistbrochure »Oplev Greve 2017« netop udkommet. Brochuren rummer en lang række bud på, hvordan både borgere og turister fra nær og fjern hele året rundt kan tilbringe et par spændende timer, dage eller uger i Greve Kommune. Brochuren er på dansk men er også oversat til engelsk og tysk for at tiltrække endnu flere udenlandske turister til Greve.

Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed er stolt over, at Greve Kommune for tredje år i træk udgiver en turistbrochure, som synliggør de mange steder, oplevelser og tilbud, som Greve lokker med.

»Jeg er glad for, at vi igen i år er på gaden med en turistbrochure, som fortæller om alle de skønne og spændende attraktioner og lokationer, som findes i Greve. Vi har meget at byde på for både børn, unge, midaldrende og ældre, hvad enten man ønsker en stille køretur gennem nogle af områdets idylliske landsbyer eller en dag på stranden, et museum eller i et af Greves indkøbscentre, siger Tina Charlotte Koeffoed.

»Vi har et stort potentiale for at skabe yderligere vækst gennem turisme ved at sætte fokus på vores naturskønne omgivelser ved stranden, cykelstierne og havnemiljøerne. Det er også et enormt aktiv, at vi har kulturhuset Portalen samt de mange restauranter og shopping muligheder fx langs strandvejen. Derudover har vi en fantastisk historie at fortælle gæsterne, der fx besøger Mosede Fort, Danmark 1914-18 og Greve Museum,« tilføjer hun.

I 2016 blev det i en analyse afsløret, at detailhandlen i Greve stortrives. Det kom også frem, at Greve snart får en stor biograf i shopping centret Waves, der har 5,6 millioner besøgende årligt og trækker handlende til fra hele Vestegnen og det øvrige Østsjælland.

»Vi glæder os over den succes, som vores detailhandel har. Det er med til at styrke Greve som et stærkt handels- og transportcentrum og brande os som en kommune, der er værd at besøge, siger Tina Charlotte Koeffoed og tilføjer, at den positive udvikling for Waves har en positiv afsmittende effekt på handlen i hele kommunen. Hun ser Nordisk Films beslutning om at etablere en ny biograf i Waves som udtryk for, at Waves er inde i en meget spændende udvikling, der kan skabe ny forretning til det øvrige erhvervsliv i kommunen, blandt andet oplevelses- og turistindustrien.