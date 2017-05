Rådhuset i Greve slår snart dørene op for, at friske øjne kan få øje på, om der er overflødige kommunale regler og processer. Foto: Kenn Thomsen

Greve vil jagte overflødige regler

Vestegnen - 09. maj 2017 kl. 09:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve er en af de to kommuner i landet, som i samarbejde med økonomi- og indenrigsministeriet og forskningsinstituttet KORA vil gå på jagt efter overflødigt kommunalt bureaukrati.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll har nemlig udpeget Greve og Horsens til at indgå i et samarbejde med økonomi- og indenrigsministeriet og forskningsinstituttet KORA om at rydde ud i regler. I alt 19 kommuner har søgt om at indgå i arbejdet, efter at de modtog et brev fra økonomi- og indenrigsministeren i januar med invitation til at søge om at blive en del af et partnerskab om regelforenkling, som omfatter to kommuner.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

»Jeg har valgt at samarbejde med Greve og Horsens, fordi deres ansøgninger tydeligst pegede på udfordringer med overflødigt bureaukrati og mulighed for at gøre tingene smartere. Desuden står det meget klart, at de to kommuner er motiverede, og at der er bred politisk og ledelsesmæssig opbakning til projektet. Det giver gode chancer for at lykkes med at gøre dem til regelryddere i stedet for regelryttere.«

I Greve Kommune vil målet med arbejdet være et opgør med internt vedtagne arbejdsgange og silotænkning og at rette op på manglende adgang til it-systemer og manglende evne til at betjene dem.

»Jeg håber, at borgerne i begge kommuner kommer til at mærke, at de får en bedre service og fokus på deres behov i stedet for at skulle forholde sig til stive regler og arbejdsgange. Forhåbentlig kan arbejdet også tjene som inspiration til andre kommuner og til regeringens arbejde med en sammenhængsreform,« siger Simon Emil Ammitzbøll.

I Greve Kommune har man i flere år arbejdet på at forenkle regler og arbejdsgange - blandt andet i projektet »Gakkede Regler«. Her handlede det om at finde eksternt definerede regler, som var »uden mening«. Arbejdet med at finde gakkede regler førte til en henvendelse til relevante ministerier med seks »gakkede regler«.

Der er dog også udfordringer internt, hedder det i Greve Kommunes ansøgning om at komme med i det nye projekt.

Greve Kommune har gennem de sidste år bedt medarbejdere pege på udfordringer, som de oplever dem i deres hverdag. Udsagnene peger på et behov for en oprydning i forhold til interne arbejdsgange, snitflader mellem centre og mellem centre og institutioner og brugen af forskellige digitale løsninger.

»Internt vedtagne arbejdsgange spænder ben for en hurtig og smidig sagsbehandling og fører til unødvendigt ressourcebrug, langsommere sagsbehandling og dårligere arbejdsklima. Snitflader i den nuværende centerstruktur fungerer ikke optimalt og langsommeliggør opgaveløsningen. Der peges på silotænkning og mangel på handlekraft på tværs af organisationen. På samme måde opleves kommandovejen fra rådhus til institutioner - og tilbage igen - ofte unødig lang,« hedder det i ansøgningen fra Greve Kommune.

Også manglende adgang til de rigtige it-systemer, eller manglende evne til at betjene dem, er ifølge Greve Kommune en stor synder, når det kommer til tidsrøvere i organisationen.