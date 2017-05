Vestegnens Politi rykkede torsdag ud til et mistænkeligt hul - der viste sig ikke at være spor mistænkeligt. Foto: THOMAS OLSEN

Gravede »mistænkeligt« hul: Politiet vil gerne tale med filmhold

Vestegnen - 11. maj 2017

Hvis du har været med til at lave nogle filmoptagelser på Skovsletten i Glostrup, og har gravet et hul i jorden, så vil Vestegnens Politi gerne have et ring. Der er tale om Skovsletten op mod Nordre Ringvej, i et område nord for søen.

Politiet blev alarmeret tidligere torsdag af en borger, der havde opdaget et hul på Skovsletten i Glostrup, der hører til Vestskoven. Borgeren syntes det så mistænkeligt ud og var usikker på, om noget var gravet ned.

Vestegnens Politi tog ud til stedet og kunne konstatere, at der ikke var noget mistænkeligt ved hullet. Til gengæld kunne folk i området fortælle politifolkene, at der for et par uger siden havde været et filmhold, som havde lavet optagelser i området og formentlig også havde gravet hullet.

»Der er tale om et større filmhold med flere personer - det er ikke til at sige, om det var et professionelt filmhold eller måske fra en skole eller et gymnasium eller lignende,« siger Thomas Christensen, vagtchef hos Vestegnens Politi.

»De har ikke gjort noget ulovligt. Vi vil bare gerne snakke med dem, så vi kan få hele sagen på plads, og så i øvrigt fortælle dem, at det er en god idé at spørge om lov på forhånd, så alle er orienteret. Vi har faktisk brugt lidt kræfter på det her,« tilføjer vagtchefen.

