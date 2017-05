Se billedserie En Dekra storvognskørelærer i aktion.

Vestegnen - 22. maj 2017

Med tilbud om gratis uddannelse og jobgaranti vil uddannelsesvirksomheden Dekra, der har hovedkontor på Kirkebjerg Allé i Brøndby, skaffe de undervisere, der lige nu mangler, for at det voksende behov for nye chauffører i Danmark kan blive dækket.

Den danske transportbranche mangler både chauffører og undervisere til at uddanne dem. Derfor har uddannelsesvirksomheden Dekra nu sat jagten ind på 40 nye medarbejdere: Faglærere inden for transport, storvognskørelærere og B-kørelærere, der tilbydes gratis uddannelse til storvognskørelærer med garanti for efterfølgende job hos Dekra.

»Vi vokser og har en stor opgave med at få undervisere og kørelærere nok til vores uddannelser. Der er simpelthen ikke nok undervisningsressourcer i markedet lige nu. Og det er en nødvendighed for transportbranchen, at vi får uddannet flere chauffører, så vi kan opfylde efterspørgslen i de kommende år,« siger koncerndirektør i Dekra, Peter Laursen.

Ifølge transportsektorens uddannelseskampagne »Job i Transport« vil Danmark i de kommende år få brug for 2.500 nye chauffører.

»Men hvis ikke vi har nok faglærere og kørelærere til at uddanne fremtidens chauffører, kan vi ikke tilfredsstille markedsbehovet, og uden chauffører kan vi som samfund ikke få vores varer, mad, byggematerialer, medicin og andre nødvendigheder transporteret rundt i Danmark,« siger Peter Laursen.

Dekras 40 nye medarbejdere vil få job i eksisterende og nye afdelinger af Dekra i hele landet, blandt andet i områder, hvor danske chauffører har manglet gode, lokale uddannelsesmuligheder.

Dekra har i dag cirka 200 faglærere og forventer med rekrutteringen af 40 nye undervisere at kunne øge antallet af uddannede chauffører med omkring 15 procent.

»I dag uddanner og efteruddanner vi i Dekra 40.000 chauffører om året. En realistisk målsætning er, at vi med tilgangen af 40 nye undervisere kan uddanne yderligere 5-7.000 chauffører hvert år. Vi håber, det vil matche det antal chauffører, Danmark mangler, idet det også må forventes, at en del nuværende chauffører vil gå på pension i de kommende år,« siger Peter Laursen.