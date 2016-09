Godt nyt til par som ønsker børn

Sara Malchau er læge på fertilitetsklinikken på Hvidovre Hospital.

Vestegnen - 15. september 2016 kl. 07:14

Næsten tre ud af fire par i fertilitetsbehandling får barn inden for fem år. Det viser et nyt stort studie fra Hvidovre Hospital.

71 procent af de par, der har gennemgået behandling for barnløshed ender med at stå med et barn i armene i løbet af fem år. Det viser et nyt registerstudie, som Sara Malchau, reservelæge og Ph.d. studerende på den gynækologisk-obstetriske afdeling på Hvidovre Hospital står bag.

Spørgsmålet om, hvor store chancerne er for at få et barn, er naturligvis noget, der optager de enkelte par, når de påbegynder behandlingen. Og på baggrund af studiet, kan lægerne nu give en bedre rådgivning til de enkelte par.

»Det kan være stressfuldt at være i fertilitetsbehandling, og det er vigtigt for parrene, at de kan få en prognose, der giver dem et billede af, hvordan deres chancer er. Vi har manglet nogle robuste tal, som udover de behandlingsrelaterede fødsler, også fortæller noget om de par, som bliver gravide naturligt, i en behandlingspause, eller efter endt behandling. Men det har vi fået nu,« siger Sara Malchau.

I studiet har hun gennemgået data fra 20.000 danske par, der har været fertilitetsbehandling i perioden 2007-2010. Studiets konklusioner viser tydeligt, at kvindens alder spiller den største rolle for sandsynligheden for, om parret bliver forældre. Hvor 80 procent af kvinderne, der var under 35 år, opnåede at få barn, lykkedes det kun for 26 procent af parrene, hvor kvinden var over 40 år.

»Kvindens alder er uden tvivl den mest afgørende faktor, når det handler om chancerne for at få barn. Det er ikke bare den naturlige fertilitet, der falder, når kvinden bliver ældre. Alderen har også betydning for, hvad vi kan opnå med fertilitetsbehandling,« siger Sara Malchau, og fortsætter:

»Udover at have en nedsat chance for at blive gravide ved fertilitetsbehandling, har kvinder over 40 år også en øget risiko for abort, hvis behandlingen lykkes. Kvinder under 35 år, som har et BMI-tal under 30 og som ikke ryger, er helt klart dem, der har størst chance for at få et barn. Det er jo ikke ny viden for os, men nu har vi også nye og solide data, der understøtter den viden.«

Fertilitetsbehandlingen er ikke ene om at tage æren for, at 71 procent af parrene, der var i behandling, kunne tage hjem med et barn i armene. I 14 procent af tilfældene skete undfangelsen nemlig naturligt.

Par der har brugt sæd- eller ægdonation blev ikke medtaget i undersøgelsen.