For godt et par uger siden var der topmøde på Brøndby Stadion om Sportsbyen Brøndby. Fra venstre er det politidirektør Kim Christiansen, bestyrelsesformand Jesper Møller, Brøndby IF, erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, formand for Folketingets erhvervsudvalg Morten Bødskov, Brøndbys borgmester Kent Magelund, teknisk direktør i Brøndby Kommune Søren Johnsen og Brøndby IF-direktør Jesper Jørgensen.

Send til din ven. X Artiklen: God dialog om Sportsbyen Brøndby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

God dialog om Sportsbyen Brøndby

Vestegnen - 14. september 2016 kl. 10:34 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et par uger siden var erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen på besøg på Brøndby Stadion for at høre nærmere om Sportsbyen Brøndby.

Forleden var Brøndbys borgmester Kent Magelund inviteret til et møde hos ministeren, sammen med repræsentanter for Billund og Aalborg.

»Det var en god dialog, og ministeren lyttede - igen - positivt til vores planer. Vi fandt også ud af, at vi i Brøndby har samme udfordringer som de andre kommuner omkring trafik- og parkeringsforhold ved store events i Sportsbyen Brøndby,« fortæller Brøndbys borgmester Kent Magelund efter mødet.

Sportsbyen Brøndby handler om at udnytte det store potentiale for vækst og arbejdspladser, der er i området.

Sportsbyen i Brøndby rummer allerede i dag Brøndby Stadion - der er landets næststørste - Brøndby Hallen og Stadionhal 1, og Idrættens Hus, der er Dansk Idræts Forbunds hovedsæde med 61 specialforbund. Dertil kommer en klynge af uddannelsesinstitutioner, blandt andet Brøndby Gymnasium, Brøndby Idrætsefterskole og idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole. Og nord for dette område, i erhvervsområdet Priorparken, ligger hovedsædet for Dansk Boldspil Union.

Brøndby Kommune ønsker at få udpeget sportsbyen som et særligt regionalt udviklingsområde i forbindelse med den kommende revision af fingerplanen. Det vil give mulighed for at tiltrække virksomheder med behov for et større areal end den nuværende grænse på 1500 kvadratmeter.

Både Brøndby Kommune og Brøndby IF mener, at Sportsbyen i Brøndby rummer helt unikke muligheder for vækst og nye jobs. Området har et stort potentiale for at kunne tiltrække store idrætsbegivenheder og events som koncerter, fester, konferencer og lignende. Dertil kommer muligheden for at tiltrække virksomheder, der kan se en fordel i at være placeret tæt på de mange sportsaktiviteter i området.

En udfordring er dog trafikforholdene i forbindelse med store begivenheder. Derfor ønsker Brøndby Kommune, at der bygges en ny S-togs station mellem Glostrup og Brøndbyøster, og at der kommer et nyt sæt ramper til motorvejen.

For erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen handler det om at se på både nye idéer - og barrierer for vækst i oplevelsesøkonomiske centre som blandt andet Sportsbyen i Brøndby.

Her er det ofte af afgørende betydning, at der sikres gode adgangsforhold, hvis de pågældende byområder skal få fuldt udbytte af de store events, vurderer ministeren.

»Store kultur- og sportsbegivenheder har allerede bevist deres værd som både lokale og landsdækkende motorer for vækst i den såkaldte oplevelsesøkonomi. Men samtidig har det vist sig, at lette adgangsforhold er en afgørende parameter for fortsat succes. Derfor sætter jeg nu gang i et arbejde, der skal afdække, hvordan vi kan afhjælpe de barrierer, der er for vækst i de oplevelsesøkonomiske centre rundt omkring i hele Danmark«, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

»Jeg er glad for, at der nu er indledt en dialog med borgmestrene og Folketingets partier om behovet og mulighederne for bedre adgang til de såkaldte oplevelsesøkonomiske byområder. Jeg har allerede været på besøg i Brøndby sammen med Socialdemokraternes Morten Bødskov for at se på deres planer og ønsker for sportsbyen Brøndby. Nu lyder startskuddet til, at vi samler mere inspiration og flere ideer«, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.