Glostrup-pige med sangtalent

Danmarks sjoveste musikskole slår for femte gang dørene op for sangglade børn og unge i alderen fra otte til 14 år, der får chancen for at gøre deres musikalske drømme til virkelighed. Igen i år sidder coachene Oh Land, Wafande og Joey Moe klar i de røde stole med ryggen til scenen, hvorfra de skal kæmpe om at få de mest talentfulde sangere på netop deres team. Den nye pige i klassen er i år backstagevært Stephania Potalivo, der sammen med vært Mikkel Kryger skal styre løjerne på og bagved scenen, hvor de forventningsfulde unge står klar til at kaste sig ud i første runde af blind auditions.