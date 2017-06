Glæde på plejecentre: God mad og en snaps

»Det har været en rigtig skøn dag med dejlig stemning på alle fem plejecentre. Det er tydeligt, at det er en stor dag for de ældre, og jeg er glad for, at jeg kunne møde og snakke med så mange af dem,« siger formand for social- og sundhedsudvalget, Liselott Blixt.