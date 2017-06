Drabet på politimanden Jesper Jul påvirkede rigtig mange både i og uden for politiet. Billedet her er fra et fakkeltog foran politigården i Albertslund. Foto: BRAND-ISHOJ.DK

Glæde: Skal ikke betale skat af indsamling for dræbt politimand

Vestegnen - 09. juni 2017 kl. 14:46 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Zandra Schumann, kæresten til politimanden Jesper Jul, der blev dræbt af skud foran politigården i Albertslund, kan beholde alle pengene fra den indsamling, som efterfølgende blev sat i gang for at støtte familien økonomisk.

Det betyder også, at hun kan beholde det rækkehus i Solrød, som de havde købt sammen kort før han blev dræbt i begyndelsen af december 2016.

De to var ikke gift, og dermed var hun ikke omfattet af de økonomiske kompensationer, der er for efterladte tjenestemænd - her er kun ægtefæller omfattet. Der blev derfor - blandt andet med The Thin Blue Line Denmark som en meget aktiv aktør, iværksat en indsamling til familien. The Thin Blue Line er en almennyttig støtteforening, der har til formål at yde økonomisk støtte til polititjenestemænd og andre ansatte ved politiet, som er kommet alvorligt til skade i tjenesten, samt til pårørende og efterladte.

Der blev indsamlet et større beløb. Både kollegaer og private donerede penge oven på det forfærdelige skuddrab. Efterfølgende opstod der tvivl, om Zandra Schumann skulle betale skat af det donerede beløb. Det er der nu kommet en positiv afgørelse på, oplyser bladet Dansk Politi.

Zandra Schumann skal ikke betale skat af de indsamlede penge, og afgørelsen betyder, at hun og hendes søn nu har råd til at blive boende i rækkehuset.

»Nu kan jeg endelig få sat et praktisk punktum. Det følelsesmæssige punktum ligger stadigt et stykke ude i fremtiden - hvis det overhovedet kan sættes. Det betyder utroligt meget for mig, at jeg kan beholde vores fælles base med alle minderne, som vi fik opbygget på de seks måneder, vi nåede at bo sammen i huset,« fortæller Zandra Schumann til bladet Dansk Politi.

Vestegnens Politi anholdt kort efter drabet en mand, der er mistænkt for at skyde politimanden. Sagen mod ham kommer for retten i løbet af efteråret.