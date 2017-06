Theodor Lentz viser stolt sin sølvmedalje frem. Foto: Anne Lentz

Glad elev efter Skole-OL: Theodor sov med sin medalje

Vestegnen - 14. juni 2017 kl. 14:34 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man vinder en medalje, og man ikke regner med det, så skal alle da vide det.

Det var sådan Theodor Lentz fra 4. A på Egholmskolen i Vallensbæk tænkte, da han spurgte sin mor, om ikke man kunne ringe til avisen og fortælle om det resultat, som klassen har opnået ved dette års finalestævne ved Skole-OL i Aarhus.

For 4. A vandt en sølvmedalje i svømning blandt 10 kvalificerede fjerdeklasser efter at have samarbejdet og dystet i 10 forskellige discipliner som bjærgning, dykning efter puslespilsbrikker på to meters dybde og medley.

For Theodor Lentz var det en ekstra god ting, at han fik medaljen tirsdag, for han havde fødselsdag dagen efter konkurrencerne.

»Han var så glad, at han sov med sin medalje om halsen, så man kunne se mærket på hans mave, og han sagde, at det var som en tidlig fødselsdagsgave, for det var kommet helt bag på ham, at de havde vundet sølv. Han var meget glad og stolt,« fortæller Anne Lentz, der er mor til Theodor.

Da Theodor Lentz og klassekammeraterne kom tilbage til Vallensbæk fra Aarhus, vidste forældrene ikke, at deres børn havde vundet sølv.

»Vi vidste ikke, hvordan det var gået. Lærerne havde lagt billeder op fra busturen og fra konkurrencen i klassens Facebook-gruppe, men havde ikke vist noget om resultatet. Det var super, at lærerne gjorde det til en overraskelse,« siger Anne Lentz.

Men det var ikke lærernes skyld, at forældrene ikke vidste, at deres børn havde klaret sig så godt. Det fortæller klasselærer i 4. A Maria Kleis.

»Det var faktisk elevernes ønske. Ingen havde regnet med, at de ville vinde en medalje, så det var deres ønske, at det skulle være en overraskelse,« siger hun og fortæller, hvad klassen fik ud af at være af sted til Skole-OL.

»Det var rigtigt sjovt, og godt, at det var en klassekonkurrence, så det ikke bare var de to bedste svømmere, der skulle svømme. Det giver noget socialt, fordi vi også overnattede sammen på en skole, og fordi forældrene ikke var med. Det var et meget intensivt døgn, men det var en rigtig godt oplevelse,« fortæller Maria Kleis.

Også 4. C fra Egholmskolen havde kvalificeret sig til finalestævnet sluttede i top fem og klarede sig også flot blandt de ti kvalificerede fjerdeklasser fra hele landet.

Skole-OL blev afholdt for første gang i 2009, og i år konkurrerer eleverne i atletik, bueskydning, ergometerroning, eSport og svømning. I alt har 48.900 elever fra 2.352 4. til 7. klasser deltaget i Skole-OL i år, og 8929 elever fra 382 klasser deltager i finalestævnet, som afvikles i Aarhus i denne uge.