Giver den gas på singlecamp

»Vi har i mange år lavet ferier med sport som omdrejningspunkt. Det har typisk været for kernefamilier, men vi har fået flere og flere forespørgsler for ferie for singler, derfor har vi lavet det her tilbud målrettet mænd og kvinder, der gerne vil have en aktiv ferie sammen med deres børn,« siger Rita Johansen fra DGI.