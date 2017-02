Se billedserie Forestillingen »Mito & Dito« kan ses i Ishøj Kultur Café lørdag den 4. marts klokken 11.

Vestegnen - 14. februar 2017 kl. 13:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Girafklubben - en kulturklub for børn, som Ishøj Kultur Café og Ishøj Bibliotek står bag, vokser stadig, og mange af klubbens tilbud er så populære, at forestillingerne ofte bliver udsolgt.

Girafklubben strækker hals og kan se ud over endnu en teatersæson. Arrangementskataloget for foråret 2017 er landet frisk fra tryk og er fuld af børneteater for både store og små. Tilbuddene spænder vidt, fra nyfortolkninger af gamle kendinge som eventyret om de tre små grise, over en fortælling inspireret af en af klodens største dramaer, Hamlet, og til en både poetisk og musikalsk forestilling om det vanskelige i at skulle dele.

Billetterne til sæsonens første forestilling blev revet væk, så man skal skynde sig at sikre sig en billet til næste måneds forestilling »Mito & Dito«, som man kan se i Ishøj Kultur Café lørdag den 4. marts klokken 11. Er man medlem af Girafklubben koster billetten 0 kroner.

»Mito & Dito« er en sjov, nærmest mimisk forestilling for de 3-9-årige børn og deres familier. Den bygger på det evige drama om forholdet mellem mit og dit, misundelse og det svære i at skulle dele. Historien er enkelt, dog underholdende fortalt.

Girafklubben er en kulturklub, som Ishøj Kultur Café og Ishøj Bibliotek står bag. Klubben er for alle børn mellem 0-14 år uanset bopælskommune. Det koster ikke noget for børnene at blive medlem. Man skal bare udfylde en indmeldelsesblanket til sit barn enten på biblioteket eller i Ishøj Kultur Café.

Man kan købe billetter til »Mito & Dito« og Girafklubbens øvrige forestillinger på Billetlugen.dk. Men de billetter, som kræver medlemskab, kan man kun købe i Ishøj Kultur Café, da man skal vise medlemskort.

Ved at se børneteater i Girafklubben får børn og voksne mulighed for at opleve dansk børneteater af høj kunstnerisk kvalitet. Forestillingerne er nøje afstemt målgruppen, og der er fokus på både virkemidler og stemning.

Medarrangør og bibliotekar på Ishøj Bibliotek, Wenche Andreasen, fortæller:

»Børneteater giver tilskueren mulighed for at gå ind i et helt fantastisk rum - være en del af den oplevelse, der opstår når lyset går ned, tæppet går op, og forestillingen går i gang. Sammen deler vi noget flygtigt, da en teaterforestilling er lige nu og her. Men en god forestilling sætter sig i kroppen, i erindringen og bliver en del af ens væsen. Den måde du danner dig selv som menneske på. Så kom og vær en del af et kulturelt fællesskab med meget lang hals og med ret så højt til loftet.«

Læs mere om Girafklubben på www.ishojbib.dk