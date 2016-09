Gadekæret i Ishøj har inspireret Ib Spang Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: Gadekæret på udstilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gadekæret på udstilling

Vestegnen - 18. september 2016 kl. 10:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj: I perioden frem til den 24. september vil Ishøj Bibliotek udstille »Gadekæret« og andre ikoniske tegninger af Ib Spang Olsen.

Enhver i Ishøj kender »Gadekæret«. Boligområdet minder om en romantisk landsby med 650 rækkehuse bygget af elementer og med have. Her er der hyggelige legepladser, søer, grønne arealer og selvfølgelig et større, centralt gadekær. Her kender folk hinanden og stemningen er varm.

Denne kreative bebyggelse blev opført i årene 1976-79 og har inspireret kunstneren Ib Spang Olsen til en af sine berømte tegninger, nemlig »Gadekæret«. Tegningen er præget af varme, lys og hygge samt mange fine nuancer, som gør, at man kan blive ved med at finde nye detaljer i billedet. Nu har man mulighed for at opleve denne kendte tegning af Ib Spang Olsen, men også andre af hans kendte og poetiske illustrationer ved at besøge den gratis udstilling på Ishøj Bibliotek. Udstillingen er en del af Golden Days Festivalen, som i år sætter fokus på 70ernes op- og nedture.

Ib Spang Olsen var en stor dansk tegner og plakatkunstner, som var kendt for sine frodige og rustikke illustrationer. Han har blandt andet illustreret mange noveller, bogomslag og børnebøger, og udgav også egne bøger. Han var kendt og elsket for sin eventyrlige men også politiske tilgang til verden. Hans illustrationer er kendetegnet ved ofte krøllede og levende streger, modernitet og aktualitet. Mange af Ib Spang Olsens billeder afspejler hans engagement i omverdenen, ofte med et glimt i øjet.

I forbindelse med udstillingen får Ishøj Bibliotek tirsdag den 20. september kl. 19-20 besøg af Rolf Vedel Petersen. Han har indgående kendskab til den danske tegner og plakatkunstneren Ib Spang Olsen, men også til de mange berømte illustrationer og historierne bag. Han vil fortælle om at være barndomsven af familien Spang Olsen, om hvordan han endte som galleribestyrer og dele sin viden om galleriets mange værker. Heriblandt den kendte tegning af Gadekæret" i Ishøj.

Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding.