Går rock-amok

Fredag den 16. september kl. 20 er der garanti for fed rock, når Guns N' Roses Jam går rock-amok på scenen i Ishøj Kultur Café som en del af programmet for Vestegnens Kulturuge

Guns N´ Roses Jam er en hyldest til det oprindelige ikoniske band fra slutningen af 80'erne. Siden 2013 har bandet huseret med succes på danske og udenlandske spillesteder. Bandet spiller Guns N' Roses' største hits som »Don't cry«, »Welcome to the jungle«, »Paradise City« og »Sweet Child ó mine«.

Bandets stigende popularitet skyldes i høj grad, at Guns N' Roses Jam gør en dyd ud af at være et stage-act. Publikum i Ishøj Kultur Café kan glæde sig til et vaskeægte rock'n´roll-show på højeste niveau, som sender publikum tilbage til 80'ernes fester.

Samme aften får det rock-elskende publikum mulighed for at nyde de største Alice Cooper-hits gennem tiden, når School's Out: The Alice Cooper Show varmer op. Bandet er et seksmands-orkester med garvede musikere, som spiller Coopers vildeste hits og garanterer en fed rockoplevelse med hurtige guitarsoloer og sing-along.