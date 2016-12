Se billedserie Skinneslibetoget kaldes også den ildsprudlende drage. Foto: Banedanmark Foto: Peter Elmholt

Fyrværkeri på skinnerne

Vestegnen - 31. december 2016 kl. 11:26

Skinneslibetoget - også kaldet den ildsprudlende drage - starter året med at slibe skinnerne på en række strækninger i blandt andet Søndagsavisen Vestegnens område. Skinneslibetoget fjerner små rifler og bølger af skinnerne i en regn af gnister.

De små skinnefejl, der skal slibes væk, bliver fundet ved kørsler med målevognstog, og en gang om året - typisk i januar - kommer skinneslibetoget forbi for at slibe bølger og rifler væk.

Slibetoget kører 1-9 gange på samme strækning for at fjerne rifler og bølger på skinnerne. Toget kører om natten for ikke at genere togdriften, og på en nat kan slibetoget i gennemsnit nå at slibe 5-6 kilometer skinner færdigt.

Når det arbejder, kører skinneslibetoget mellem 3 og 9 kilometer i timen. Skinneslibetoget gnistrer og støjer, når det kører gennem landskabet. Det ser nærmest ud som om, at der er gået ild i skinnerne under toget.

»Efter skinneslibetoget har gennemkørt en strækning, vil der være færre vibrationer i sporet fra togene. Det betyder, at der går længere tid imellem, at det er nødvendigt at justere sporet og udskifte skinner, sveller og skærver,« siger Pernille Skovrup, vedligeholdelsesleder i Banedanmark.

Skinneslibetoget er bare et af flere specialtog, der sliber, høvler og fræser skinnernes overflade for at sikre, at sporet er i så god form som muligt til at klare de 3000 daglige tog, der kører på det statslige jernbanenet.

»En vigtig del af vedligeholdelsesarbejdet består i at slibe, fræse og høvle skinnerne. Både af hensyn til sporet, men også for at sikre en bedre komfort for passagererne og for at begrænse støjen fra skinnerne,« siger Pernille Skovrup.

Skinneslibetoget arbejder om natten - typisk i perioden mellem klokken 22.30 og klokken 05 - for at genere togdriften så lidt som muligt.

Skinneslibetoget kører efter følgende plan:

3.-4. januar: Køge-Ølsemagle.

4.-5. januar: Ølsemagle-Solrød Strand.

5.-6. januar: Solrød Strand-Karlslunde.

7.-8. januar: København H-Høje Taastrup.

8.-9. januar: København H-Høje Taastrup.

9.-10. januar: Karlslunde-Hundige.

10.-11. januar: Hundige.

Skinneslibetoget tilhører den schweiziske entreprenørvirksomhed Speno International og er bemandet med et hold af internationale eksperter. Slibetoget har 32 slibesten, der hver især kan indstilles i forskellige vinkler, således at hver enkelt slibesten kan anvendes, hvor der er behov for at fjerne metal.

Om dagen holder skinneslibetoget og en materielvogn parkeret på en station i området. På standpladsen bliver skinneslibetoget klargjort til aftenens og nattens arbejde. Klargøringen kan give støjgener for de nærmeste naboer til banen.