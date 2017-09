Fucking Åmål i Hvidovre

Se billedserie Den første danske teaterversion af den banebrydende ungdomsfilm om to pigers kærlighed og drømme har premiere 21. september på Teater Vestvolden. Foto: Karoline Lieberkind

Den første danske teaterversion af den banebrydende ungdomsfilm om to pigers kærlighed og drømme i en lille fordomsfuld by har premiere 21. september på Teater Vestvolden i Hvidovre.

Agnes og Elin bor i Åmål. Selvom Agnes har boet i byen i to år, har hun stadig ingen venner. Hun er håbløst forelsket i Elin, der er skolens mest eftertragtede pige, men hun tør ikke sige det til nogen, fordi hun er bange for at blive mobbet. Da deres veje endelig krydses, går det op for dem, at de har en hel del til fælles, og en uventet rejse begynder.

Den svenske filminstruktør Lukas Moodysson bragede ind på verdensscenen med premieren på Fucking Åmål i 1998. Filmen står i dag som en af de vigtigste nordiske ungdomsfilm nogensinde og har givet inspiration til flere skandinaviske hverdagsdramaer om unge som den populære norske tv-serie »Skam«.

Nu får både filmen og tv-serien premiere på den danske teaterscene med blot en uges mellemrum, når Fucking Åmål kan opleves på Teater Vestvolden i Hvidovre fra den 21. september med en historie om den første kærlighed, om at finde sig selv og turde stå ved, hvem man er.

»Fucking Åmål er en universel historie om at være ung og lære at turde stå ved, hvem man er, og selvom filmen fik premiere tilbage i 1998 spiller de emner og tabuer, som har været

med til at gøre den berømt og berygtet, stadig en afgørende rolle for rigtig mange unge i dag. Derfor har vi valgt at lave forestillingen Fucking Åmål, fordi vi som teater gerne vil være med til at skabe forestillinger, som tager fat i de emner, der optager de unge, og som betyder noget for dem og deres voksne,« fortæller Teater Vestvoldens teaterchef Stephan Pollner.

Forestillingen er produceret i samarbejde med teaterforeningen »Hils Din Mor«, der laver forestillinger på projektbasis.

I teaterudgaven af Fucking Åmål bliver hovedparten af filmens rollebesætning spillet af tre skuespillere med Christine Sønderris som Agnes, Mia Lerdam som Elin og René Benjamin Hansen i rollerne som blandt andre Johan, Jessica og Viktoria.

De gode fortællinger

Teater Vestvolden er hele Vestegnens teater i Hvidovre.

Som professionelt egnsteater har Teater Vestvolden som opgave at levere de gode fortællinger og de vigtige historier, der rammer og rører på tværs af alle aldre.

Repertoiret tager ofte udgangspunkt i kendte titler som teatrets populære dramatisering af Bjarne Reuter-klassikeren Zappa, men også nye fortællinger som »Et mærkeligt skib« og »Taynikma - skyggens vilje« er produceret af Teater Vestvolden.

»Vi gør det som regel med afsæt i bøger og film, som de unge kender til i forvejen, men som vi giver et twist eller en drejning, der kaster nyt perspektiv på fortællingen. Da vi opsatte Bjarne Reuter-romanen »Zappa« var det med modne voksne skuespillere i rollerne som de tre barndomsvenner for at lægge et lag på historien om, hvordan oplevelsen af gruppepres og mobning i barn- og ungdommen forfølger os resten af livet og er med til at forme de mennesker, vi bliver som voksne. Da den populære danske tegneserie »Taynikma« fik premiere på Teater Vestvolden, var det i en blanding af animation, pantomime og ballet,« siger teaterchef Stephan Pollner.

Alle forestillinger bliver skabt af et professionelt hold af scenekunstnere og kan opleves på teatrets black-box-sal på Høvedstensvej i Hvidovre eller på turné i teatrets teaterbusser, der er de to eneste tilbageværende mobile teatre af sin slags i Danmark.

I den forgange sæson 2016/17 blev Teater Vestvoldens forestillinger set af 19.000 publikummer i Hvidovre og resten af landet.