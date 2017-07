Se billedserie Stjerner og vandbærere, fristes man næsten til at skrive. Bjørkill Sørensen er ved at fylde vandkander, som derefter stilles rundt på bordene. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Frivillige får det hele til at spille

5.000 børn, unge og voksne er netop nu samlet til Brøndby Cup. Det store arrangement kunne aldrig være afviklet uden de hundredvis

»Man gør det jo kun, fordi man synes det er sjovt, og man får så meget positiv feedback. Ellers gjorde man det nok ikke, for det er også hårdt i en god uges tid at stå tidligt op om morgenen og så arbejde igennem til sen aften,« siger Bjørkill Sørensen.

Han er en af de små 200 frivillige, der får det kæmpe store arrangement Brøndby Cup til at blive en succes for de omkring 5.000 børn, unge, ledere, trænere og forældre, som lige nu deltager i arrangementet på og ved banerne omkring Brøndby Stadion.

Det er Brøndbyernes IF, der er arrangør, og der blev sat en gedigen deltagerrekord i år - som var det første efter fusionen med Cup Denmark i Ishøj.

Bjørkill Sørensen og hans kone Marianne er nogle af de frivillige, som er helt uundværlige for Brøndby Cup. Ægteparret fra Greve hiver en uge ud af kalenderen, og så knokler de ellers fra tidlig morgen til sen aften for at sikre, at der er mad tre gange om dagen til fodboldspillere, ledere og trænere.

Det er restauratør Keung Yau fra Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre, der står for tilberedningen af maden, hvad enten der lige skal gang i et par hundrede pizza'er eller 7.000 frikadeller!

Til gengæld er det de frivillige, der sørger for servering, oprydning, rengøring og alt det andet, som følger med. Når op mod 3.500 deltagere skal have morgenmad, frokost og aftensmad, indebærer det et kæmpe logistisk arbejde.

»Vi starter i god tid med at stille frem, så alt er klart, når dørene åbnes. Nogle gange er der en kø af sultne fodboldspillere, når vi åbner. Efter spiseperioden skal der ryddes af, tørres af på bordene og gøres rent på gulvet,« forklarer Bjørkill Sørensen, der er ansvarlig for madholdene.

Der skal være 22 personer på hvert madhold, så hver dag under Brøndby Cup skal 66 pladser besættes af frivillige.

Og de er ikke færdige, når spillere og trænere har rejst sig fra bordene. Fx er der i år indført sortering af affaldet, og det kræver en ekstra arbejdsindsats af de frivillige på madholdene.

Marianne og Bjørkill Sørensen står op klokken fem om morgenen, så de kan møde tidligt i Brøndby Stadionhal 1 og gøre klar til morgenmad og kaffe. Først ved 23-tiden er de igen hjemme i Greve og kan få en god nats søvn før det går løs igen.

Det er dog sliddet værd, når glade fodboldspillere lige siger »tak for mad« og »det smagte rigtig godt«!

Bjørkill Sørensen er en af de mest erfarne frivillige i Brøndbyernes IF. Han kom ind i klubben tilbage i 1976-77, i første omgang som træner. Siden gik det slag i slag, blandt andet som holdleder på 1. holdet. Han har også været engageret i Brøndby Cup tidligere - men har holdt en længere pause, indtil han vendte tilbage for et par år siden.

»Det der med frivilligt arbejde er nok noget, som bare ligger i blodet. Det er noget med at gøre en indsats for klubben og fællesskabet. I relation til Brøndby Cup er det jo et arrangement, som økonomisk er med til at støtte ungdomsarbejdet i Brøndbyernes IF,« konstaterer 70-årige Bjørkill Sørensen, der for få måneder siden er gået på pension fra jobbet som el-installatør.

»Arbejdet under Brøndby Cup giver så mange positive oplevelser med både børnene og de voksne. Desuden kommer man til at kende mange andre - det gælder både de frivillige og det gælder deltagerne - og så får man snakket en masse fodbold. Det er sjovt og spændende at være en del af. Der er stort set ingen negative oplevelser - og de er i hvert fald så få, at de slet ikke fylder noget i forhold til de positive,« siger Bjørkill Sørensen.

»Som jeg plejer at sige: Får at få en god Brøndby Cup, så skal maden være i orden - og der skal være nok toiletpapir. Resten går af sig selv,« griner Bjørkill Sørensen.

Brøndby Cup startede onsdag med eliteturneringen, og der spilles desuden en breddeturnering og en mini-cup for de yngste årgange. Både pige- og drengehold er repræsenteret i Brøndby Cup.

Samlet deltager 287 hold fra 13 nationer, så der er gang i den på banerne ved Brøndby Stadion, hvor alle kan se med.

Foruden at få spillet en masse fodbold, så er Brøndby Cup også hygge og aktiviteter på tværs af lande og aldersgrænser. Der er mulighed for rundvisning på Brøndby Stadion, adgang til superligakampen mellem Brøndby og Lyngby på søndag den 30. juli - og så er der arrangeret en discoaften lørdag, hvor popstjernen Bro - alias Kevin Andreasen fra Rødovre - kører direkte fra Grøn koncert til Brøndby for at optræde. Her er han på hjemmebane. Kevin var en meget talentfuld spiller, der var på kontrakt i Brøndby, indtil en korsbåndskade blev afslutningen på en ellers flot fodboldkarriere.