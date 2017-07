Det er strømmet ind med våben til politiet under frit lejde-aktionen.

Frit lejde gav pote: Politiet har fået hundredvis af våben

Vestegnen - 10. juli 2017 kl. 09:40 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var travlt på landets politistationer i juni, for gode borgere stod ofte i kø for at aflevere revolvere, ammunition, granater, sværd og alle mulige andre ulovlige våben.

Sådan var det også hos Vestegnens Politi, hvor det er væltet ind med våben: Der er indleveret skydevåben, sprængstoffer, knive og sabler og meget andet. Foruden en større mængde ammunition.

I alt er der indleveret 537 skydevåben, 646 blankvåben, 150 luft- og fjedervåben og 98 eksplosivstoffer.

Det er den umiddelbare vurdering, at langt de fleste af de indleverede våben har ligget hos det, man kan betegne som »ordentlige« mennesker - og altså ikke kriminelle.

Vestegnens Politi har modtaget en del våben fra tiden omkring 2. verdenskrig, og har også modtaget mange gamle jagtgeværer.

Og som noget helt særligt er der på politigården i Albertslund blevet indleveret et gevær fra 1600-tallet. Vestegnens Politi er nu i kontakt med museer med henblik på at få det undersøgt og eventuelt givet videre. Også noget, der minder om en sørøverpistol fra et endnu ukendt årstal, har politiet fået indleveret.

Også en del håndgranater er blevet indleveret til Vestegnens Politi, som også fik indleveret et raketstyr, der kan affyre en panserværnsraket.

Der var dog ikke noget sprængstof i raketstyret, da det blev afleveret på politigården i Albertslund. Panserværnsraketter bruges i forsvaret, blandt andet som våben mod tanks - og lignende våben er faktisk også brugt af kriminelle i forbindelse med det, som blev kaldt »den store nordiske rockerkrig« tilbage i 1990'erne. Vestegnens Politi har endnu ikke noget præcist bud på, hvor det indleverede raketstyr stammer fra.

Også en del håndgranater er blevet indleveret til Vestegnens Politi. Ikke alle har dog været opmærksomme på, at de skulle ringe på forhånd, så politiet kunne afhente under sikre former. Så sent som fredag den 30. juni måtte ekspeditionen på politigården i Albertslund lukke i en times tid, da der blev indleveret en håndgranat. Den blev efterfølgende afhentet af ammunitionsrydningstjenesten.

Alle de indleverede våben vil blive gennemgået. De fleste bliver efterfølgende destrueret, men nogle våben vil blive undersøgt nærmere, hvis der ud fra politiets vurdering er grund til det.