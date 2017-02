Send til din ven. X Artiklen: Fremtidens fantastiske fritidscenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fremtidens fantastiske fritidscenter

Vestegnen - 03. februar 2017 kl. 07:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vildere muligheder for vandleg, bedre baner til skatere eller en større sal til leg, bevægelse og musik?

Det kan blive virkeligheden, når Glostrup Fritidscenter inviterer alle interesserede borgere til at deltage i et workshopforløb i foråret. Det populære fritidscenter står overfor et potentielt løft, og Glostrups kommunalbestyrelse har sat 1,5 millioner kroner af til blandt andet at finde, forædle og kvalificere idéer, der kan være med til at skabe et forrygende fritidscenter i fremtiden. Idéer, som i høj grad skal komme fra byens borgere.

Visse elementer er allerede besluttet. For eksempel at træningscentret, der i dag ligger på Sydvestvej, flytter ind i fritidscentret, ligesom det også ligger fast, at musikskolen bliver liggende samt at der stadig skal være svømmehal.

Men store dele af centret skal tages under kærlig behandling for så at dukke op i nye former, farver og forvandlinger skabt i tæt samarbejde med byens borgere.

Gennem tre workshops får borgere mulighed for at komme med input og kvalificere idéerne til fremtidens fritidscenter. På baggrund af dette udvikler arkitekterne tegninger for, hvordan fremtidens fremragende Glostrup Fritidscenter kunne se ud.

»Projektet kan virkelig blive en game changer for Glostrup. Jeg glæder mig helt vildt til at høre borgernes input, for de har store muligheder for at få indflydelse på, hvordan centret kan blive,« siger centerchef Bo Billenstein.

De tre workshops foregår i Glostrup Fritidscenter mandag 13. februar, mandag 20. marts og tirsdag 25. april, alle tre dage fra kl. 18.30-21.00. Hvis man har mulighed for det, er man velkommen til at deltage på alle tre workshops. Tilmelding er nødvendig via mail til idræts- og fritidskonsulent Sidsel Vinther på sidsel.vinther@glostrup.dk