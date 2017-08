Fra svømmehallen til åbent hav: Unge svømmere får undervisning

»Særligt har jeg bidt mærke i livreddernes input om, at man skal tænke sig om, før man handler i en akut situation. At man skal overveje, hvad der skal ske, og at det vigtigste er at tage den rigtige beslutning og ikke nødvendigvis den hurtigste. Hvis man bare kaster sig ud i det, er det ikke sikkert, det er det rigtige i det lange løb.«

Deltagerne har blandt andet lært at redde folk i land med en redningstorpedo og et rescue board, prøve kræfter med åben-vand svømning og fridykning, modtage et førstehjælpskursus og komme i praktik hos Trygfonden Kystlivrednings rutinerede livreddere.

»Vi vil gerne sætte fokus på livredning blandt børn og unge i de lokale svømmeklubber, og med Livredderakademiet giver vi en række unge svømmeundervisere færdigheder i livredning, som de kan give videre til deres elever på svømmeholdene. Formålet er at vække en interesse for livredning, så det bliver naturligt for børn og unge at lære at redde sig selv og andre på stranden. Vi arbejder målrettet for, at det at gå til livredning bliver ligeså naturligt som at gå til håndbold eller gymnastik,« siger Michael Iwersen, der er uddannelsesleder i Trygfonden Kystlivredning.