Fra klassen i Ishøj til klassen i tv

Vestegnen - 25. juli 2017

15-årige Marwan Mirlashari fra Ishøj er med i DR Ultras populære tv-serie for børn ved navn »Klassen«, der har kørt i to sæsoner. Efter sommerferien kommer sæson tre.

Til dagligt har 15-årige Marwan Mirlashari sin gang i skolegården og klasseværelserne på Vejlebroskolen i Ishøj, hvor han skal i 9. klasse efter sommerferien, men man kan også se ham i en anden skolegård, nemlig den fiktive, men dog realistiske, skolegård i DR Ultras populære tv-serie »Klassen«, hvis anden sæson har kørt på DR Ultra henover foråret. Optagelserne til tredje sæson er i gang og de nye afsnit er klar til tv efter sommerferien.

Her spiller Marwan rollen som drengen Jonas, der ifølge Marwan er eneste birolle med anden etnisk baggrund.

Tv-serien er filmet som en kombination af scener fra et skolemiljø, hvor man følger en stribe elever og deres små og store dilemmaer, og interviews direkte til kameraet samt bidder af sms-korrespondance mellem seriens figurer. Hvert afsnit varer cirka 10 minutter.

Herudover følger målgruppen af de 7-12-årige på seriens hjemmeside og instagram. Her kan de komme med kommentarer og ideer til serien. Både seere og seriens skuespillere har på denne måde mulighed for at påvirke, hvilke emner, der bliver taget op.

»Det er et fedt koncept. Serien er den mest sete på DR Ultra. Jeg tror, serien får fat i børn, fordi den viser hvordan folks liv er i skolen. Det er realistisk,« siger Marwan Mirlashari.

Han er selv rigtig glad for sin rolle og for at være med på holdet.

»Det er perfekt at være med. Det er det bedste, der er sket for mig. Vi har et godt bånd på settet, og vi har brugt tid sammen hele sommeren, mens vi optog. Jeg bliver også indimellem stoppet af nogen, der siger 'Er det ikke dig fra Klassen?'. Det er ret sjovt,« siger han.

Marwan synes, at nogle af de vigtigste emner, som tv-serien tager fat på, er mobning og venskab. Men også tabuer, såsom ét, der har været fremme i et af afsnittene i anden sæson.

»I et af afsnittene er klassen af sted på lejrtur, og der er en, der har problemer med at tisse i sengen,« fortæller Marwan.

Afsnittet viser, hvordan den der tisser er flov over det, men at en af vennerne hjælper.

Andre tidligere afsnit har handlet om alt lige fra skolefoto og bøjlekys til vold og lavt selvværd. Kort sagt alle mulige emner, som foregår i skolemiljøet.

Marwan kan selv genkende klassens virkelighedsportæt fra sin egen skolegård.

»Jeg kan godt genkende, hvordan man opfører sig i skolegården,« siger han.

Og så kan han godt lide, at skuespillerne altid har mulighed for at påvirke deres replikker.

»Vi får et manuskript, men vi får også altid at vide, at vi skal sige tingene, som vi selv vil sige det. Det er vigtigt for at gøre det så realistisk som muligt. Vi ved også mere om, hvilke ord, der lyder naturlige og om andre børn kan forstå de ord, vi bruger,« siger Marwan Mirlashari.