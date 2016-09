Forrygende Festlig Fredag

Der var noget for hele familien, og for enhver smag. Operatoner strømmede ud fra Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, og blandede sig med glade børnestemmer, når de prøvede at sidde fast på rodeotyren.

Festlig Fredag i Vallensbæk var et af de helt store arrangementer under Vestegnens Kulturuge, og rigtig mange bød ind med aktiviteter; blandt andet skoler, foreninger og andre frivillige.

Som Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen gjorde opmærksom på, så var »Vestegnen på den anden side« et gennemgående tema i kulturugen. Da aftenmørket begyndte at sænke sig på en herlig sensommeraften kunne publikum opleve Vallensbæk på den anden side - i form af en kæmpe lysinstallation, som den digitale kunsthal Dias havde sørget for. Slanger af lys indtog træerne, og der var andre former for imponerende lysshow.