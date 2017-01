Forhøjet vandstand: Følger udviklingen

Myndighederne samles igen onsdag morgen for at vurdere situationen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Foto: THOMAS OLSEN

Vestegnen - 03. januar 2017 kl. 18:45 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi følger sammen med de lokale beredskaber udviklingen, efter DMI har varslet om forhøjet vandstand i Østersøen. Det kan blandt andet ramme Greve og Solrød.

Lige nu er der dog ikke grund til stor bekymring. Myndighederne samles dog onsdag morgen for at drøfte situationen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi her til aften.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har varslet storm eller stærk storm fra vestlig retning frem til onsdag formiddag. Med den kraftige vind er der også risiko for forhøjet vandstand i de indre danske farvande, hvor vandstanden i Østersøen kan komme op mellem 140 og 160 cm over normal vandstand.

Den forhøjede vandstand kan betyde risiko for oversvømmelse ved blandt andet østvendte kyster fra onsdag aften og i løbet af torsdagen. Varslet omfatter blandt andet Greve og Solrød.

Midt- og Vestsjællands Politi, de lokale beredskaber, hjemmeværnet og beredskabsstyrelsen har tirsdag været samlet i den lokale beredskabsstab for at drøfte situationen. Myndighedernes generelle indtryk er for blandt andet Greve og Solrød, at der i øjeblikket ikke er behov for væsentlig assistance fra de lokale beredskaber eller andre, med baggrund i den nuværende prognose for den kommende vandstand i Østersøen.

DMIs prognoser for den forhøjede vandstand følges i kommende timer løbende af myndighederne, som onsdag morgen igen mødes i den lokale beredskabsstab for at drøfte situationen, herunder om behovet for assistance lokalt skulle have ændret sig.

Solrød Kommune skriver på sin hjemmeside, at varslet lyder på vandstande på op til kote 1,44 m. Vandstanden vil ifølge DMI nå sit højeste omkring klokken 22 onsdag aften.

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man i øvrigt finde en vejledning om indsatser mod skader fra oversvømmelser.