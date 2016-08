Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Forelsket i venindens kæreste

Vestegnen - 27. august 2016 kl. 10:27 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet på Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og gi'r gode råd.

Man kan skrive til Børnepanelet på denne mailadresse: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er dybt forelsket i min venindes kæreste!

Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal gøre.

Det er så svært at være sammen med dem, fordi de sidder og kysser og sådan noget, mens jeg er der.

Jeg ved at han også kan lide mig, men altså, det er min veninde, der er den heldige!

Tror I han også vil forelske sig i mig, hvis jeg gør noget ekstra ved det? Jeg vil bare have ham!

Hjælp og hjælp, så er I søde.

Knus

L... pige 14 år.

Svar Hej L... pige.

Det er på mange måder en kompliceret situation, du står i.

Af samme årsag må du også være lidt varsom.

Til at starte med, kan du dog bede din veninde om at lade være med at sidde og kysse og lignende, når du er der.

Desuden kan du jo snakke med din veninde om det. Hun vil jo nok også være glad for at vide, hvordan hendes kæreste er over for andre piger.

Men vær sikker på, at du ikke har misfortolket hans signaler. Du skal ikke gøre noget, for at få ham til at blive forelsket i dig. Det er heller ikke fedt for din veninde.

Snak med din veninde om det på en forsigtig måde. Det kan hurtigt ødelægge meget, hvis det gøres »forkert«.

Håber svaret kan bruges.

Hilsen

Olivia 15 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Davs i Børnepanelet.

Min far er læge og min mor er tandlæge.

Jeg synes, de er alt for hårde over for min søster, for hun vil være journalist eller skuespiller og mine forældre siger, at hun skal i gymnasiet, og det vil hun ikke.

Hun siger til mig, at det har hun slet ikke lyst til, men de bliver ved med at sige, hun skal!

Hvordan kan jeg hjælpe min søster, der er 15?

Jeg selv er meget tilfreds med at gå i gymnasiet. Jeg vil gerne være læge - lige som min far. Hilsen

Ø... dreng 17 år.

Svar Jeg synes, det er sødt, at du vil hjælpe din søster, da hun nok har brug for det.

Tror dog, der er mange, som har været i den situation med, at deres forældre foretrækker en højere uddannelse!

Det har jeg endda selv været igennem, da jeg har en hobby, som er svær at gøre til arbejde! Det hedder Youtuber/streamer, som mange kender til.

Min familie synes også, det er mærkeligt, men igen, det er det, jeg vil! Snakkede derfor med min mor og forklarede hende min sag. Hun havde brug for en forklaring og mit synspunkt.

Jeg skulle dog vælge at gå på en gymnasial uddannelse, hvis det går galt.

Jeg tror, dine forældre har brug for virkelig at forstå, hvad din søster vil. Man kan jo sagtens komme langt, selvom man er journalist eller skuespiller, måske endda komme længere end læge/tandlæge.

Det vigtigste er, at stå fast ved sin drøm og ikke lade ens forældre dreje ens ideer.

Derfor er det også godt, at du er ved din søsters side, som kan hjælpe med at få dine forældre til at forstå! Er sikker på, de ønsker det bedste for deres børn, men har brug for et lille skub!

Aldrig giv op uden kamp!

Love

Marie-Louise 18 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Min mor og far vil ikke have jeg deltager i klassen, når vi skal tale om sex. Det vil jeg gerne være med til, for jeg får ikke noget at vide derhjemme, da mine forældre er muslimer.

Hvordan kan jeg få dem overtalt? Gü... pige 13 år.

Svar Hej Gü... pigen.

Det kan jeg godt forstå, for det er ret vigtigt at vide noget om, når man bliver ældre og vil prøve forskellige ting.

Du kan prøve at fortælle det med, at du ikke kommer til at vide noget om det, når du bliver ældre.

Hvis de ikke går med til det, men du stadig gerne vil vide noget om det, kan du prøve at gå ind på sexliniens hjemmeside: sexlinien.dk. Du kan også prøve at søge på forskellige ting på nettet m.h.t. sex osv.

Selvom du får en masse at vide omkring sex, er det selvfølgelig ikke ensbetydende med, at du vil dyrke sex og eksperimentere med dette. Det må du sige til dine forældre, så de også kan blive beroliget!

Håber svaret hjalp, ellers så skriv ind igen!

xoxo

Amalie 17 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Der er rigtig mange ting, jeg er bange for.

F.eks. er jeg bange for tordenvejr - især lynene.

Så er jeg bange for edderkopper og det er flovt, for min søster er ikke bange for dem.

Så er jeg bange for døden - altså at mor og far og søster dør før mig.

Det tænker jeg meget på.

Hvad skal jeg gøre? Hilsen

»Rasmus« 12½ år.

Svar Hej Rasmus.

Jeg tror, vi alle har noget, vi er bange for og det er jo ret normalt.

Jeg har endda selv været bange for torden/lyn og er stadig bange for edderkopper.

Men når det gælder torden, så er der intet at være bange for. Så længe du er indenfor, så er alt harmløst.

Man skal helst ikke være udenfor og på åbne områder, da lynet slår ned efter det højeste punkt. Lyden de laver, kan være skræmmende, men du kan finde på noget andet, som distraherer dig! Fx film, musik, venner, familie?

Edderkopper er dog også harmløse, de er mere bange for dig/os! Vi har heller ikke nogen farlige edderkopper i DK.

Din lillesøster er nysgerrig og synes, de er sjove. Hun bliver nok bange senere hen!? Det skete for mig.

Det er ret normalt, at man som ung tænker på døden. Der har vi alle været, dog er det ikke noget, du skal tænke på, selvom det er svært. Du kan eventuelt snakke med din mor, det gør altid en tryg!

Hvis man hele tiden er bange og tænker på døden, altså at det hele tager overhånd, bør man tale med en professionel voksen, evt. en psykolog, som kan hjælpe og få bearbejdet ens negative og uhyggelige tanker og følelser på den rette »bane« igen.

Kærlig hilsen

Marie-Louise 18 år, Børnepanelet.

