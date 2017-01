Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Forældre skændes: Får ondt i hovedet

Vestegnen - 29. januar 2017 kl. 11:19 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet på Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis du har et spørgsmål til Børnepanelet i Vestegnen, kan du sende en mail til: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er ved at blive skør af min far og min mor for de skændes nemlig ret tit. Mest når vi lige har spist aftensmad.

Jeg får ondt i hovedet af det og de er bare ligeglade.

Hvad skal jeg gøre?

Hilsen

I... 13 år.

Svar Hej I...

Kan godt forstå, at du er ved at blive skør, det tror jeg også, at jeg ville blive til sidst.

Det er selvfølgelig ikke fair over for dig, at du skal høre dem skændes. Det lyder til, at de har nogen problemer, som kun de skal løse, og dem skal du jo ikke være en del af.

Du kunne eventuelt hive mor eller far til side en dag, og forklare, at du gerne vil ha' at de skal stoppe, eller ihvertfald skændes, når du ikke er i nærheden.

Tror ikke at dine forældre tænker over at det går dig på, for når man er sur, så skændes man bare der ud af.

Hvis det er lidt svært for dig at sige det eller de endnu en gang er ligeglade, så kunne du hive fat i din mormor/farmor eller et andet familiemedlem, som kan snakke din sag. En voksen kan måske trænge bedre ind til dem og få sat en stopper for det.

Tror også det er vigtigt for dine forældre, at de for øjnene op for problemet og I får løst situationen i fællesskab.

Kærlig hilsen

Marie-Louise 19 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg synes mor og far skændes alt for meget og jeg bliver meget ked af det og bange,

Hvad skal jeg gøre?

Hilsen den bange pige

M... 12 år.

Svar Hej M...

Jeg kan sagtens forstå at du har det dårligt med at dine forældre skændes. Og det er normalt at blive bange og ked af det, men det er selvfølgelig ikke sådan det skal være.

Jeg synes du skal sige til dine forældre, at det gør dig utilpas, ked af det og bange.

Hvis du vil kan du også spørge hvorfor de skændes så meget, men det er ikke noget du skal.

Hvis du ikke vil sige det til dem, kan det være godt at komme på andre tanker. Du kan høre noget musik, eller gå en tur, eller tage hen til en veninde, som du sikkert også kan snakke med om det.

Det kan nemlig være en stor fordel at have en ven/veninde at snakke med om sådanne ting.

Håber svaret hjalp lidt ellers så skriv ind igen.

Kærlig hilsen

Amalie, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Er SÅ træt af en bestemt fyr på 16 år, som tror jeg vil komme sammen!

Jeg har sagt nej, da jeg ikke vil være tæt på ham, han er sød nok, men så ikke mere...

Hvordan får jeg ham til at forstå, at jeg ikke vil komme sammen?

Tak for svar

Hilsen

Pusser på 15 år.

Svar Hej Pusser.

Kan godt forstå, at du er lidt små irriteret, især når han ikke forstår et nej.

Man skulle ellers tror, at det var dejligt med fyre efter en. Dog kan jeg godt følge dig, da jeg selv har oplevet det samme. Ikke spor sjovt, da man ikke vil såre personen, selvom han er irriterende!

Mit råd til dig, som ihvertfald virkede for mig er, at tage en lang snak med ham, eller skrive det til ham. Det bestemmer du selv.

Du må fortælle det til ham meget detaljeret, og fortælle at du stadig synes om ham, men du ikke er interesseret.

Hvis han ikke forstå det denne gang, så må du blokere ham, så han ikke kan komme i kontakt med dig igen.

Men gå ud fra, at han lige skal ha' forklaret det grundigt en gang til. Det hjalp ihvertfald for mig, at det blev forklaret grundigt, da han skulle forstå situationen ordentligt.

Håber svaret hjælper.

Kærlig hilsen

Marie-Louise, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej I kloge.

Jeg har en veninde, som er 16 år, som skider på at beskytte sig når hun er sammen med en. Jeg skriver »en«, fordi hun ikke har en fast kæreste men har forskellige hun er sammen med.

Hun er ret ligeglad med mange ting. Jeg synes dog at hun sløser med dette.

I sidste måned troede hun at hun var gravid men puha - det var hun ikke.

Det var kun mig der var glad for dette. Hun var igen ligeglad. »Jeg vil da gerne være mor,« sagde hun til mig.

Jeg kan ikke lide hende for dette men ellers er hun en sød veninde. Vi har det sjovt sammen.

Jeg er i gymnasiet og hun går i 10. på X-skole.

Jeg har ikke blandet mig. Skal jeg det?

Jeg vil det bedste for hende!!

K.h.

L... H... 16 år.

Svar Hej L...

Kan godt forstå, at du gerne vil det bedste for hende, især lige på dette område. Ville selv være urolig, hvis min veninde opførte sig sådan.

Ubeskyttet sex kan være utroligt farligt, da hun, som du selv nævner, kan blive gravid eller få sex sygdomme.

Mange unge piger tror ofte, at de er klar til at blive mor, men det overrasker altid og er ekstremt hårdt. Måske kan du foreslå hende at se »de unge mødre« eller »16 and pregnant«.

Dog kan det være en svær situation, da man ikke kan tvinge hende til, at ha' beskyttet sex.

Synes stadig at du skal snakke med hende igen, og gøre hende opmærksom på de negative sider ved ubeskyttet sex.

Det kan desværre være, at det først går op for hende, hvor slemt det kan være, når det en dag går galt. Dog vil vi ikke ha' det skal ske.

Så prøv at prik lidt til hende og forklar, at du vil hende det bedste!

Kærlig hilsen

Marie-Louise 19 år, Børnepanelet.

