For anden gang: Dømt for at true til bankrøveri

Vestegnen - 23. maj 2017 Af Peter Erlitz

Tre unge mænd er - igen - blevet dømt for at have tvunget to unge til at begå bankrøveri i Hvidovre.

Det usædvanlige ved sagen er, at den måtte gå om i Retten i Glostrup, fordi dommeren blev erklæret inhabil af Østre Landsret.

Det hele startede med et bankrøveri den 2. november 2015 mod Danske Bank på Hvidovrevej i Hvidovre, begået af to unge mænd på 17 og 18 år. Den ene af de to unge bankrøvere blev anholdt kort efter bankrøveriet i en bil i Avedøre med en stor del af de godt 100.000 kroner, der var udbyttet. Den anden nåede i første omgang at slippe væk fra politiet med en mindre del af udbyttet, men blev ret hurtigt anholdt.

De to unge tilstod bankrøveriet i Retten i Glostrup, og blev dømt. Det er dommeren fra denne sag, som senere blev erklæret inhabil.

Selv om bankrøveriet som sådan var opklaret, så fortsatte Vestegnens Politi efterforskningen, fordi man havde en mistanke om, at flere kunne være involveret. Det førte til, at tre mænd - en mand på 21 år og to brødre på 19 og 20 år - blev anklaget for at have tvunget de to unge til at begå bankrøveriet, og for at have udstyret dem med attrappistol og skruetrækker. De blev også anklaget for vold, trusler og afpresning.

I maj sidste år blev de tre unge mænd i Retten i Glostrup kendt skyldige og blev idømt fængselsstraffe.

Det er denne sag, som nu er gået om, fordi dommeren var den samme, som dømte i forbindelse med sagen om selve bankrøveriet.

Nu har de tre unge mænd været igennem en ny retssag ved Retten i Glostrup - og resultatet var stort set det samme. Kernen i sagen - at de to unge blev truet til at begå bankrøveriet - blev de igen kendt skyldige i. De fik fængselsstraffe på fra to og et halvt års fængsel og til tre år og tre måneders fængsel.

Alle tre har nægtet sig skyldige, og de ankede på stedet til Østre Landsret.