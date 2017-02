Førstehjælp til din bedste bamseven

Her er der mulighed for at besøge det berømte bamsehospital. En gruppe lægestuderende viser, hvordan menneskekroppen fungerer ved at lege doktorer med børnenes egne bamser. De er iklædt deres hvide kitler og sammen med børnene leger de sig igennem diverse undersøgelser. Undersøgelser som børnene måske selv har prøvet, eller på et tidspunkt skal igennem. På denne måde opdager de, at manden eller kvinden i hvid kittel, der måske kan se lidt farlig ud, i virkeligheden er rigtig rar!