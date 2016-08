Se billedserie Humøret var højt, og deltagerne måtte liiige have nogle billeder af den utraditionelle drone-vejviser med hjem.

Følg dronen og kom i form

Vestegnen - 26. august 2016 kl. 13:32

I Vallensbæk har en gruppe motionister netop været på træningstur med en drone som vejviser. Droneturen er et forsøg, der skal afdække, om den nye ven på vinger kan motivere borgerne i træningen.

På en helt almindelig mandag eftermiddag var 19 friske vallensbækborgere troppet op på Vallensbæk Strand for at afprøve en motionstur med en aldeles ualmindelig vejleder - en drone. Denne »drone-walk« er en del af et pilotprojekt, som Vallensbæk Kommune samarbejder med it-virksomheden Capgemini Sogeti om.

Målet er at blive klogere på, om dronen kan være en motiverende faktor for motionister, og om den måske en dag kan afløse en instruktør og føre en gruppe sikkert af sted på tur. Der er taget udgangspunkt i at hjælpe borgere med diabetes til en sundere hverdag, men mange andre mennesker med behov for motion kunne måske have gavn af gåture med en drone.

Denne eftermiddag var Capgemini Sogeti troppet op med både drone, operatør og en ekstra mand. De fremmødte testpersoner fik stillet deres nysgerrighed, og der blev grinet og travet langs stranden.

Bettina Klitfort på 53 år, der var en af testpersonerne, konkluderede efter gåturen:

»Det har været en spændende og sjov erfaring, og jeg kunne vældig godt tænke mig, at afprøve dronen på en tur oppe ved idrætscentret. Jeg er sikker på, det ville hjælpe mig med at komme op af sofaen og ud af døren, hvis jeg vidste, at jeg skulle ud at gå med en drone.«

En herre bemærkede, at man jo nok var nødt til at se tiden lidt an, før man kunne vurdere dronens reelle nytteværdi. Vallensbæk Kommune og Capgemini Sogeti skal nu evaluere forsøget og vurdere, om der er fremtidsperspektiv i at arbejde videre med droneprojektet.

Hos Capgemini Sogeti er leder af afdelingen Integration & Innovation, Thor Laage-Petersen, foreløbigt optimist.

»Vi tror på, at der formentlig er et ret stort potentiale i det her droneprojekt,« siger han og fortæller om it-virksomhedens engagement i projektet:

»Vi bestræber os på at være teknologiske frontløbere, også på sundhedsområdet, og vi vil gerne være med til at løse samfundsmæssige problemer.«

For borgmester i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen, handler projektet om at tage hånd om borgerne og samtidig forsøge at skabe et frugtbart klima for det lokale erhvervsliv.

»Vi vil gerne nedbryde de klassiske barrierer imellem 'privat' og 'offentlig'. Gøre op med silotænkning og betragte vores kommune som en helhed, vi alle har ansvar for. Tanken bag droneprojektet er et godt eksempel på netop det,« siger Henrik Rasmussen.

Ideen bag droneprojektet blev oprindeligt undfanget af en gruppe 9.-klasseelever fra Vallensbæk. Det skete i forbindelse med innovations-camp'en »Hackathon«, der blev afholdt på Vallensbækskolerne for første gang i 2015. Hackathon er også fostret i et samarbejde mellem Capgemini Sogeti og Vallensbæk Kommune.