Fodboldspiller i Holland - student i Ishøj

Fodboldspiller Stefan Gartenmann blev student på Sydkysten Gymnasium i Ishøj. Hans er landets første fuldtids online-student. Primus motor i online-uddannelsen er rektor på Albertslund Gymnasium, Trine Ladekarl Nellemann, der havde Stefan oppe i sidste fag.

Vestegnen - 14. juni 2017 kl. 17:47

Stefan Gartenmann blev Danmarks første fuldtids online-student på Sydkysten Gymnasium i Ishøj.

Spændingen var stor uden for lokale 310 på Sydkysten Gymnasium i fredags. Her var familien til Stefan Gartenmann samlet, og indenfor svedte den unge fodboldspiller til sin sidste mundtlige eksamen i faget International økonomi.

De seneste fire år har Stefan spillet fodbold i hollandske Heerenveen, mens han sideløbende har taget sin gymnasieuddannelse online på Sydkysten Gymnasium i Ishøj. Og det er ikke kun på banen Stefan kan levere toppræstationer. Den sidste eksamen blev til stor jubel for Stefan og familien bestået med topkarakteren 12.

I det hele taget har Stefan klaret sig godt, og det samlede gennemsnit kommer til at ligge i nærheden af 10.

Det var først og fremmest hans mor, der pressede på, for at han skulle tage en uddannelse, da det stod klart, at han i en alder af kun 17 år drog til Holland. Det tog noget tid at finde et gymnasium, som kunne tilbyde en løsning, der var skræddersyet til hans behov, men det lykkedes altså med Sydkysten Gymnasium, og det er hovedpersonen glad for i dag.

»Jeg skulle nok presses lidt til at se det vigtige i at tage en uddannelse her og nu, men nu hvor jeg står med beviset i hånden, så er jeg rigtig glad. Man ved jo aldrig, hvad der kan ske i fodboldverdenen og derfor er det godt at have noget at falde tilbage på, så min mor var nok ikke helt hen i vejret,« siger den stolte student og fortæller videre om det at tage en gymnasieuddannelse online.

»Det kræver helt sikkert noget selvdisciplin, men det er også dejligt fleksibelt, for man tager timerne i små intensive sessioner,« siger Stefan, som har været hjemme i Danmark til alle sine eksamener, der har været planlagt efter hans ferier fra Heerenveen.

Både Stefan og hans forældre sender store roser til lærerteamet på Sydkysten Gymnasium.

»De har bare gjort alt for, at det hele klappede. Jeg har for eksempel kunne sidde en lørdag aften for få hjælp til opgaver, hvis det var her jeg havde tid,« siger Stefan, som da også havde en stor buket blomster med til tidligere rektor på Sydkysten Gymnasium Trine Ladekarl Nellemann, der havde Stefan oppe til den sidste eksamen.

Hun er nu rektor på Albertslund Gymnasium, der ligesom Sydkysten Gymnasium er en del af Next Uddannelse København. Hun har været primus motor for online-uddannelsen og glæder sig over det forløb, Stefan har haft.

»Det er bare så dejligt, at Stefan er kommet godt igennem sin hhx. Vi har ikke før haft en elev, der har taget hele uddannelsen online, så Stefan er jo det første bevis på, at vi har gang i noget rigtig godt med god opbakning fra både Team Danmark og Undervisningsministeriet. Flere og flere af de unge idrætstalenter rejser til udlandet i en tidlig alder, og med vores online-forløb, kan vi sikre, at de kan tage en uddannelse uden at gå på kompromis med deres sportslige ambitioner. Det er helt sikkert et område, som vi på Next vil satse mere på i fremtiden og vi har netop optaget to fodboldspillere i henholdsvis Tyskland og England, som skal gennemføre hf-online på Albertslund Gymnasium,« siger Trine Ladekarl Nellemann.

Stefan ved også, hvad han skal satse på i fremtiden, for han har netop skrevet en 3-årig kontrakt med superligaklubben SønderjyskE, hvor han håber at kunne bide sig fast på førsteholdet i næste sæson.