Fodboldfans kom søndag i slagsmål på akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital. Foto: Bjarke Ørsted

Fodboldfans i slagsmål på akutmodtagelse

Vestegnen - 18. september 2016 kl. 20:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnefamilier på akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital så chokerede til, da fodboldfans stormede ind.

Mellem 25 og 30 fodboldfans stormede søndag ind på Hvidovre Hospital i et forsøg på at komme ind på skadestuen, beretter Ritzau søndag aften.

Ifølge Vestegnens Politi ser det ud til at være tale om et opgør mellem fodboldfans fra Brøndby og FCK.

»En FCK-tilhænger havde sammen med en pårørende opsøgt skadestuen for at blive behandlet for en skade. Da han ankommer, bliver han set af tre Brøndby-folk, der også er kommet til skade, og de tilkalder forstærkning,« siger vagtchef Kim Madsen fra Vestegnens Politi til Ritzau.

Derpå ankom 25-30 fodboldfans i biler. Ifølge politiet begyndte de at tage masker på og løb ind på hospitalet.

»Omkring en 10 stykker forsøgte at overfalde FCK-tilhængeren, men det lykkedes portører og pårørende at trække ham ind i et baglokale,« siger Kim Madsen til Ritzau.

Politiet fik lige omkring klokken 15 en anmeldelse om, at der var udbrudt slagsmål på Hvidovre Hospital, og en talstærk politistyrke rykkede ud for at bringe uroen til ophør.

Politiet er i gang med at efterforske episoden, som i vidt omfang er blevet foreviget af videokameraer.

»Det betyder, at vi har navne på en stor del af mændene,« siger vagtchef Kim Madsen.

Politiet er i gang med at kortlægge, hvilken rolle de enkelte deltagere spillede.

De implicerede vil blive sigtet for vold og grov forstyrrelse af den offentlige orden. Alt afhængig af deres rolle vil mændene blive sigtet efter en af paragrafferne, og hovedpersonerne for begge dele.

»Vi ser meget alvorligt på sagen. En skadestue skal være et trygt sted, hvor der skal herske ro og orden,« siger Kim Madsen til Ritzau.