Fodboldbøller i konfrontation på akutmodtagelse

Vestegnen - 19. september 2016

Fodboldbøller fra Brøndby ville have fat på FCK-fan og stormede ind på akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital. Personalets indsats betød, at situationen ikke eskalerede.

Det var en chokerende oplevelse for patienter og personale, da 20-25 maskerede fodboldbøller fra Brøndby søndag eftermiddag ved 15-tiden stormede ind på akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital for at få fat i en FCK-fan, der skulle behandles.

På trods af den voldsomme og meget ubehagelige oplevelse, så holdt personalet hovedet koldt og handlede yderst professionelt.

»Der er en beredskabsplan for sådanne situationer, og den fungerede. Personalet sørgede for at guide børn og voksne væk fra akutmodtagelsen, fik aflåst døre for at kunne beskytte patienter og personale og fik alarmeret politiet,« forklarer vicedirektør på Hvidovre Hospital Kirsten Breindal.

»Det var en voldsom oplevelse. De virkede meget truende, og de var umulige at tale med,« tilføjer hun.

Det er første gang man på Hvidovre Hospital har oplevet en så voldsom episode.

Det hele varede i relativ få minutter, blandt andet fordi personalet stod sammen og dermed forhindrede, at situationen eskalerede. Bøllerne var væk, inden politiet nåede frem.

Hvidovre Hospital sørgede for psykologisk krisehjælp til personalet, og ledelsen kom hurtigt til stede. Også mandag morgen blev der holdt møde for at få talt hele den voldsomme episode igennem.

»Det er forfærdeligt, at folk finder på den slags på et hospital - og at sådan noget kan ske, tænker man jo ikke på, når man møder på arbejde for at hjælpe syge mennesker. Men den måde vores medarbejdere håndterede situationen på, var forbilledlig,« siger Kirsten Breindal.

Hvis man som patient eller pårørende var til stede i akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital under urolighederne, og man har behov for at få talt oplevelsen igennem, kan man kontakte Hvidovre Hospital.

Lokalpoliti Øst hos Vestegnens Politi er nu gået i gang med en efterforskning af sagen, hvor der indgår vold og grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden. Ingen er endnu blevet anholdt.

Politiet skal i gang med at afhøre vidner, kigge på videoovervågning mm.

Ifølge politiets oplysninger gik der en konfrontation med to grupper fodboldbøller forud for opgøret på Hvidovre Hospital. Det var to grupper fodboldbøller fra henholdsvis Brøndby og FCK, der havde været i slagsmål.

En Brøndby-mand opsøgte - sammen med nogle kammerater - i den forbindelse akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital for at blive tjekket. Lidt senere dukkede en mand fra FCK-gruppen op på akutmodtagelsen. Han var alene.

Brøndby-bøllerne ringede efter forstærkning, og kort tid efter kørte cirka otte biler op foran akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital. 20-25 maskerede bøller løb ud af bilerne og ind på akutmodtagelsen for at få fat på FCK-manden, der på det tidspunkt var ved at blive indskrevet.

Ifølge en ansat i akutmodtagelsen flåede Brøndby-bøllerne ting ned ad væggene og råbte, at de ville slå FCK-manden ihjel. Det lykkedes fodboldbøllerne fra Brøndby at få fat i ham og slå ham.

Personalets indsats gjorde dog, at situationen ikke eskalerede. Blandt andet ved at lægge sig imellem.

»Det er helt uacceptabelt, at sådan noget kan finde sted på en akutmodtagelse, og vi ser med stor alvor på sagen,« siger politikommissær Henrik Hougaard fra Lokalpoliti Øst.

Han opfordrer vidner, eller personer der har hørt noget og har oplysninger, om at kontakte Vestegnens Politi. Det kan ske døgnet rundt på telefon 43861448.

Politiet arbejder i øvrigt ud fra en teori om, at en episode senere søndag aften på Ringsted Station kan have forbindelse til opgøret på Hvidovre Hospital om eftermiddagen.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at en gruppe hooligans fra Brøndby fem minutter før midnat blev truffet ved Ringsted Station, hvor de angiveligt skulle have haft til hensigt at komme i slagsmål med FCK-fans, der var på vej retur fra Jylland med toget.

Politiet traf 15-20 bøller fra Brøndby, der ikke kom i kontakt med FCK fans ved passage af Ringsted Station.

De pågældende blev fundet i besiddelse af tandbeskyttere, maskeringer og andet, der kunne få tankerne hen på voldelig adfærd. Politiets massive tilstedeværelse gjorde, at der ikke opstod slagsmål eller anden uorden, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.