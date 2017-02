Borgmestrene i Greve og Høje-Taastrup klager over flere flyvninger fra Roskilde Lufthavn. Det giver nemlig mere støj i de to kommuner.

Flystøj: Borgmestre klager over nabokommune

Vestegnen - 21. februar 2017 kl. 14:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve og Høje-Taastrup kommuner er utilfredse med, at Roskilde Kommune har myndighed til at bestemme over antallet af flyvninger fra Roskilde Lufthavn.

Ansvaret for lufthavne bør udelukkende være statens. Det er budskabet i en klage, som Greve Kommunes borgmester, Pernille Beckmann, og Høje-Taastrup Kommunes borgmester, Michael Ziegler, har sendt til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Klagen er opstået i kølvandet på Roskilde Kommunes beslutning om at godkende flere flyvninger fra Roskilde Lufthavn. Det vil nemlig medføre mere støj fra starter, landinger og overflyvninger i både Greve og Høje-Taastrup, som ligger tæt på lufthavnen.

»Støj fra flyvepladser er meget kompleks, og vi mener ikke, at kommuner har den fornødne kompetence til at godkende lufthavne. Det bør derfor udelukkende være en statslig opgave, hvilket vi også har skrevet til ministeren,« siger borgmester i Greve Kommune, Pernille Beckmann.

De to kommuner ønsker således ikke selv at få lov til at bestemme over lufthavnen. Og det er noget, som bryder med det gængse mønster.

»Man kan sige, at vi som kommuner for det meste søger at få medbestemmelse over ting, som sker i vores egen baghave. Men i det her tilfælde mener vi ikke, at en kommune kan være den opgave ansvarlig,« tilføjer borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Michael Ziegler.

Greve og Høje-Taastrup Kommuner håber, at klagen vil føre til en klarere ansvarsfordeling for den myndighedsmæssige varetagelse af lufthavne.