Flygtninge kommer tættere på arbejdsmarkedet

Her er det fastansatte udlændinge primært fra Østeuropa, der får danskundervisning, som er finansieret af Dansk Supermarked. Målet er at de ansatte får et funktionelt talesprog inden for omkring et halvt år.

»Her hos Dansk Supermarked har vi i mange år haft flygtninge i virksomhedspraktik i vores butikker. Så vi tænkte, at vi også ville forsøge at gøre en positiv forskel her på vores centrallager. Vi stiller to krav til de nye borgere: De skal være motiverede for at arbejde og for at lære det danske sprog. Til os selv stiller vi de krav, at vi rent faktisk har nogle ledige stillinger til de flygtninge, der har den rigtige holdning og attitude til det at blive fastansat hos os. Og så skal vi tage ansvar for, at praktikanterne får en grundig oplæring og støtte i hele forløbet.«