Flygtede i bil og til fods: Nu er han i fængsel

Vestegnen - 16. september 2017

En 20-årig mand slap torsdag eftermiddag ikke ligefrem heldigt fra et møde med Vestegnens Politi. Selv om han forsøgte at flygte, endte det med en sværm af sigtelser - og at han røg i fængsel.

Det var torsdag den 14. september kl. 16.32, at en patrulje fra Vestegnens Politi rutinemæssigt forsøgte stoppe en personbil på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand. Det lykkedes dog ikke, idet føreren af bilen drejede ned ad Lindevang, hvorfor patruljen eftersatte. Føreren standsede pludseligt bilen, hvorefter to personer steg ud og forsøgte at undløbe til fods.

Det lykkedes politiet at standse den 20-årige mand, som havde ført bilen, kort tid efter flugtforsøget.

Og det var ikke småting, den 20-årige blev sigtet for. Blandt andet kørsel uden førerret samt for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer. Han blev ligeledes sigtet for kørsel uden sele, tyveri af nummerplader og for at køre i en bil, som hverken var indregistreret eller forsikret.

Det viste sig også, at den 20-årige mand var eftersøgt til afsoning, hvorfor han blev kørt til Vestre Fængsel.