Flygtede fra politiet i Hvidovre - anholdt i Malmø

Det var Københavns Politi, der ville anholde den 26-årige mand på en adresse i Hvidovre, mistænkt for blandt andet skyderi. Det lykkedes dog manden at flygte fra politiet under aktionen, hvor politifolkene skød mod hans hund.

Københavns Politi oplyser, at han sigtes for skyderi, to forhold ved besiddelse af skarpladte våben, et forhold for frihedsberøvelse, og et røveri mod en værditransport.