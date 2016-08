Flotte billeder: Læserne på broen

Det var nogle af de informationer, som en snes læsere af Søndagsavisen Vestegnen fik, da de onsdag aften var på en guidet tur hen over den imponerende jernbanebro over Vallensbækgrenen på Motorring 4. Gruppen af læsere havde vundet i avisens konkurrence om en tur på broen, som der var overvældende interesse for - og de fik en oplevelse for livet.

En anden historie var det, da man stoppede trafikken på motorvejen. To heste skulle fra én fold til en anden - på hver sin side af motorvejen - og den ene hest var så bange for at køre i hestetrailer, at den skulle bedøves. Så hesteejeren spurgte på byggepladsen, om man kunne finde en løsning. Det kunne man. På et tidspunkt med kun lidt trafik blev motorvejen ved broen spærret, så hestene kunne komme over. Godt naboskab, må man sige.