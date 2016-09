Se billedserie Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Flotte billeder: Læring i åbenhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flotte billeder: Læring i åbenhed

Vestegnen - 08. september 2016 kl. 14:01 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnen HF & VUC har taget et helt nyt center for voksenuddannelse i brug i Rødovre. Det er formentlig Vestegnens lækreste undervisningsbygning.

Inden i er der undervisningslokaler, der minder om »almindelige« klasselokaler. Det er dog først og fremmest de store, åbne rum, der springer i øjnene. De er ikke bare beregnet til pauser, løsning af opgaver eller gruppearbejde - de skal også anvendes til undervisning.

De foreløbige erfaringer er gode - blandt andet fordi akustikken overalt i bygningen er fremragende. Blandt andet fordi der er brugt meget træ i de store rum, som også tæller en central kerne, hvor man kan se fra top til bund i bygningen.

Den nye undervisningsbygning, som Vestegnen HF & VUC indviede officielt i fredags, er ganske enkelt et flot stykke arkitektur, både inde og ude. Åbenheden findes ikke kun inden for, den er der også i forhold til omgivelserne, hvor store glaspartier sørger for, at man kan se ind i bygningen, og at man indefra kan følge livet uden for.

Og så er bygningen udstyret med en tagterrasse, der har Rødovres måske bedste udsigt. Den kan bruges både til afslapning og studier - blandt andet fordi der er indbygget strømstik ved bænkene.

»En skole i dag skal være et åbent læringsrum. Det skal vi være både inde i huset, i det digitale univers, og i forhold til den Vestegn, vi er en del af,« sagde direktør Tue Sanderhage.

Skaber liv i byen Vestegnen HF & VUC, der har undervisning i både Albertslund og Rødovre, dækker alle Vestegns-kommunerne bortset fra Hvidovre. Vestegnen HF & VUC har i mange år haft undervisning på Højnæsvej, men det var ikke muligt at få en langvarig lejekontrakt - og derfor så man sig om efter andre muligheder.

Mange lokale kræfter ønskede at fastholde Vestegnen HF & VUC i Rødovre, og det lykkedes. Der var mulighed for at købe et stykke jord af staten, på hjørnet af Egegårdsvej og Tårnvej, lige ved siden af politistationen, som i dag rummer Lokalpoliti Øst.

»Det er vigtigt, at vi beholder voksenuddannelse lokalt,« understregede Rødovres borgmester Erik Nielsen ved indvielsen.

Han fremhævede også, at Vestegnen HF & VUC har fået en central placering, og at det er med til at skabe liv og at styrke en bymidte, som i forvejen tæller rådhus, bibliotek, kulturhuset Viften og Rødovre Centrum.

Erik Nielsen betegnede bygningen som »spektakulær og markant« - og at det matcher Rødovre rigtig fint.

»Vi sætter pris på flot arkitektur og vi sætter pris på kvalitet,« sagde Rødovres borgmester.

Som bestyrelsesformand Jette Kammer Jensen udtrykte det, så er Danmarks vigtigste råstof dét, som borgerne har mellem ørerne. Og det er aldrig for sent at få tanket ny viden.

Alle kunne nikke til, at undervisningsmiljøet har stor betydning for læringen - og med de nye rammer i Rødovre er mulighederne i hvert optimale.

Den samlede investering i den nye bygning ligger på cirka 58 millioner kroner, inclusive inventar og it.

Vestegnen HF & VUC Vestegnen HF & VUC er Vestegnens voksenuddannelsescenter - en selvejende institution under staten.

På Vestegnen HF & VUC tilbyder man almen voksenuddannelse (9.-10. klasse for voksne), HF, gymnasial supplering, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Vestegnen HF & VUC har godt 400 kursister i den nye bygning i Rødovre. Heraf læser cirka 135 HF, 225 læser almen voksenuddannelse, mens 40 er på den kombinerede ungdomsuddannelse.

I skolens bygninger på Gymnasievej i Albertslund er der cirka 1500 kursister til daglig, hvoraf cirka 1200 læser HF (herunder HF for ordblinde), 300 læser 9.-10- klasse og forberedende voksenundervisning og omkring 50 kursister modtager anden undervisning for ordblinde.

Skolens e-learningafdeling leverer pt. online-undervisning til 670 kursister, hvoraf cirka 620 læser HF og resten 9.-10. klasse.

Vestegnen HF & VUC har cirka 200 ansatte.

Desuden undervises cirka 80 kursister på produktionsskoler og skolen leverer kurser i dansk, engelsk og matematik til virksomheder fordelt rundt på Vestegnen, fx Danske Fragtmænd, Coop og Dansk Retursystem.