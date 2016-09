Flotte billeder: En kæmpe åbning

Se billedserie Trækæmpen Thomas er placeret på bjerget i Kongsholmparken. Her blev åbningen af Vestegnens Kulturuge markeret fredag eftermiddag. Foto: Kim Matthäi Leland

Vestegnen - 10. september 2016 kl. 13:28 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Glemte Kæmper var temaet ved den officielle åbning af Vestegnens Kulturuge.

Da kunstneren Thomas Dambo fredag eftermiddag ankom til bjerget i Kongsholmparken på grænsen mellem Albertslund og Vallensbæk, havde han en halv time forinden afsluttet arbejdet med Vestegnens Glemte Kæmper.

Trine på Avedøresletten i Hvidovre var bygget færdig, og familien af trækæmper - Oscar, Teddy, Tilde, Louis, Thomas og Trine - er nu samlet i de seks kommuner bag Vestegnens Kulturuge. Det er Høje-Taastrup, Albertslund, Rødovre, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk.

Ved den officielle åbning af Vestegnens Kulturuge var det trækæmpen Thomas, der var i centrum. Thomas »skjuler« sig i en lysning et stykke op ad bjerget. Et herligt sted for leg og afslapning, uanset alder.

»Ja, den er rigtig sjov at lege på,« var kommentaren fra nogle af de legende børn, der straks indtog trækæmpen, mens de voksne drak bobler og holdt taler.

Trækæmperne er tema og symbol på dette års Vestegnens Kulturuge, der er godt i gang med aktiviteter, koncerter, underholdning og meget mere. Mange har i måneds- og ugevis taget hul på kulturugen, ved at finde »Vestegnens Glemte Kæmper« og få nye naturoplevelser.

Idéen med kæmperne er at give beboerne på Vestegnen nye kultur- og naturoplevelser - og at binde Vestegnen sammen på tværs. Hver af kæmperne er bygget af lokalt genbrugstræ, og kunstneren Thomas Dambo har fået hjælp af cirka ti lokale frivillige hvert sted.

Åbningen af Vestegnens Kulturuge var også en fernisering for det samlede værk. Og der var mange rosende ord.

»Det er fantastisk håndværk og smuk kunst. Jeg er dybt imponeret,« sagde Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen, der er næstformand for Vestegnens Kulturuge.

Han opfattede også hele værket som et udtryk for, at man står sammen på Vestegnen:

»Det her viser, at vi står skulder ved skulder, på tværs af kommuner. Det er netop det kulturen kan - kulturen får rystet os sammen,« sagde Henrik Rasmussen.

Han opfordrede til, at alle benytter sig af de mange tilbud i Vestegnens Kulturuge.

»Jeg vil gerne opfordre til, at man ikke alene kigger på arrangementerne i sin egen kommune, men også ser på, hvad der sker af spændende ting i andre kommuner.«

Albertslunds borgmester Steen Christiansen mente, at trækæmperne er udtryk for Vestegns-ånd.

De er bygget i fællesskab mellem de seks kommuner, der står sammen om Vestegnens Kulturuge. De er bygget af genbrugstræ. Og de er bygget med hjælp fra frivillige.

»Vestegnen har rigtig meget at byde på,« fremhævede Albertslunds borgmester, og han tilføjede:

»Det er også derfor, at kommunerne bag Vestegnens Kulturuge insisterer på, at vi skal have dette arrangement.«

Kunstneren Thomas Dambo var glad for, at han var kommet igennem med idéen om »Vestegnens Glemte Kæmper«. At de er placeret på steder, hvor man ikke umiddelbart kan se dem, og hvor man får nye naturoplevelser, når man skal lede efter Oscar, Teddy, Tilde, Louis, Thomas og Trine. Man kan gå på jagt efter den lokale trækæmpe - men man kan også tage cyklen og få en fantastisk oplevelse med at finde alle seks trækæmper på Vestegnen.

For Thomas Dambo har det været en god oplevelse:

»Vi har følt os som drenge, der har bygget huler hele sommeren. Det har været verdens bedste arbejde.«

Der er fortsat masser at komme efter under Vestegnens Kulturuge. Det fx »Festlig Fredag« i Vallensbæk, fællesspisning og børneskov i Albertslund og »Biblioteket på den anden side« i Hvidovre.

Hele programmet kan ses ved at hente app'en vestegnenskulturuge til sin smartphone.

