Floorball camp for piger

Hvidovre Attack Floorball Club og DGI er nemlig i fællesskab klar til at byde sportsinteresserede piger - både øvede og begyndere - velkomne til nogle spændende, anderledes og udfordrende dage med masser af muligheder for at træne skud og finter.

Målet med floorballskolen er, at pigerne i fællesskab får sig en aktiv og sund ferieoplevelse, hvor der er gode muligheder for at få nye venner - og så handler det selvfølgelig om at blive bedre til at spille floorball. Der lægges vægt på, at skolen er sjov, udfordrende og også lidt anderledes, så Girls Floorball Winter Camp vil også byde på andre aktiviteter, som f.eks. at gå i svømmehallen, prøve klatrevæggen, dyrke yoga og lave teambuilding øvelser. Nogle aktiviteter er fælles, andre er inddelt efter alder og niveau.