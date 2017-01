Flere pladser og pænere cykelparkering

Den 1. februar går Solrød Kommune i gang med at forny og forskønne cykelparkeringen ved Solrød Strand Station. Det sker som et led i realiseringen af helhedsplanen for Solrød Center.

»Helhedsplanen er højt prioriteret, og der er afsat otte millioner kroner over de næste fire år til at revitalisere centeret, så det bliver mere attraktivt for både borgere og virksomheder. Et Solrød Center, der står stærkere i folks bevidsthed, vil underbygge vores strategi om at lægge forstaden af os og tage Solrød på os,« siger Niels Hörup, der er borgmester i Solrød Kommune.