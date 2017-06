På bare få år har akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital oplevet en stigning på 33 procent i antallet af patienter. Foto: Bjarke Ørsted

Send til din ven. X Artiklen: Flere på akutmodtagelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere på akutmodtagelsen

Vestegnen - 01. juni 2017 kl. 17:34 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På bare få år er antallet af patienter på akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital steget med 33 procent.

Etableringen af 1813-ordningen og overtagelsen af opgaverne fra den tidligere lægevagt har betydet, at akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital har oplevet en markant stigning af patienter de senere år.

»Der er med 1813 etableret et rigtigt godt tilbud til borgerne, om at de kan henvende sig i akutmodtagelsen hvis de oplever akut sygdom og har brug for hjælp - og det tilbud bruger de. I akutmodtagelserne har vi også overtaget den opgave, der tidligere lå placeret hos lægevagten, og rigtig mange børnefamilier og borgere generelt gør brug af muligheden for at komme til en vurdering hos en speciallæge på hospitalet udenfor arbejdstid, fordi det er et rigtig godt tilbud,« siger ledende oversygeplejerske Karin Lornsen Jakobsen fra akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital.

Året før akuttelefonen 1813 blev åbnet, havde akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital cirka 42.000 patienter. Det følgende år, efter 1814 blev indført, steg antallet af patienter med cirka 10.000 - og nu har antallet af patienter i akutmodtagelsen stabiliseret sig på cirka 56.000 om året.

Karin Lornsen Jakobsen vurderer ikke, at det er selve visiteringen hos 1813, der er årsagen til stigningen.

»1813 gør generelt et rigtig godt stykke arbejde i forhold til at visitere de mange patienter, der ringer, til det rigtige sted - ikke mindst til egen læge. Vi evaluerer løbende disse henvendelser og har i øvrigt et rigtigt godt samarbejde med 1813,« siger Karin Lornsen Jakobsen.

Selv om det er meningen, at alle patienter skal visiteres gennem 1813, så har akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital et stort antal patienter, der kommer uden om 1813. Det er cirka 20 procent af samtlige patienter, der er såkaldte selv-henvendere.

»Det er jo ikke sådan, at vi afviser patienter i døren. Vi er jo som udgangspunkt et åbent tilbud, og der er en overordnet strategi om, at patienter skal være »ventet og velkommen«. Så alle bliver behandlet - og så udskriver vi patienterne med en opfordring om næste gang at ringe 1813 og blive visiteret den vej igennem, også fordi de så kan få tilbud om at komme til det sted, der har den korteste ventetid,« forklarer Karin Lornsen Jakobsen.

»Generelt ser vi patienter, som i virkeligheden godt kunne tage hjem og så kontakte egen læge næste dag. Og selv om de ofte må sidde og vente længe på behandling her på akutmodtagelsen, så vil de hellere det, end tage hjem,« tilføjer Karin Lornsen Jakobsen.

Stigningen i antallet af patienter har betydet, at akutmodtagelsen i perioder har måtte have mere personale for at følge med. De flere patienter har dog ikke i markant grad påvirket den generelle ventetid.

»Vi har indført nogle såkaldte fasttracks, hvor vi kan behandle patienter med mindre alvorlige sygdomme i et hurtigt flow. Det har haft en positiv indflydelse på ventetiderne,« siger ledende oversygeplejerske Karin Lornsen Jakobsen.